Рядом со свердловской трассой вспыхнул лесной пожар

На трассе Екатеринбург-Серов сильное задымление из-за лесного пожара
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , первоуральский городской округ, лесной пожар, пермский тракт, пожар на волчихе
Рядом с трассой Екатеринбург-Серов горит лес Фото:

На 79-м километре трассы Екатеринбург-Серов вспыхнул лесной пожар. Проезжая часть окутана дымом от пожара. Водители жалуются на плохую видимость.

«На 79-м километре трассы Екатеринбург-Серов снова горит лес. Видимость очень плохая. Повсюду дым», — пишет Е1.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уральскую базу авиационной охраны лесов. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало о том, что площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», это больше в 10 раз, чем днем ранее. Вся информация о лесных пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.

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На 79-м километре трассы Екатеринбург-Серов вспыхнул лесной пожар. Проезжая часть окутана дымом от пожара. Водители жалуются на плохую видимость. «На 79-м километре трассы Екатеринбург-Серов снова горит лес. Видимость очень плохая. Повсюду дым», — пишет Е1.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уральскую базу авиационной охраны лесов. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», это больше в 10 раз, чем днем ранее. Вся информация о лесных пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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