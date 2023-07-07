Рядом со свердловской трассой вспыхнул лесной пожар

На 79-м километре трассы Екатеринбург-Серов вспыхнул лесной пожар. Проезжая часть окутана дымом от пожара. Водители жалуются на плохую видимость.
«На 79-м километре трассы Екатеринбург-Серов снова горит лес. Видимость очень плохая. Повсюду дым», — пишет Е1.RU.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уральскую базу авиационной охраны лесов. На звонок корреспондента никто не ответил.
Ранее URA.RU писало о том, что площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», это больше в 10 раз, чем днем ранее. Вся информация о лесных пожарах в Свердловской области — в материале URA.RU.
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