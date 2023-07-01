01 июля 2023

В Свердловской области площадь пожаров за день увеличилась в 10 раз

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В Свердловской области 2 июля горит 1502 гектара леса Фото:
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Пожары в Свердловской области

Площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», это больше в 10 раз, чем днем ранее.

«В Свердловской области 2 июля 13 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 502 гектаров», — сообщили в ФБУ «Авиалесохрана». При этом 1 июля в регионе действовало 10 лесных пожаров общей площадью 151 гектар.

Весной этого года из-за лесных пожаров был практически полностью уничтожен поселок Сосьва. Сейчас там идут работы по строительству многоэтажного жилого дома, а части погорельцев уже вручили ключи от новых индивидуальных домов.

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Площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», это больше в 10 раз, чем днем ранее. «В Свердловской области 2 июля 13 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 502 гектаров», — сообщили в ФБУ «Авиалесохрана». При этом 1 июля в регионе действовало 10 лесных пожаров общей площадью 151 гектар. Весной этого года из-за лесных пожаров был практически полностью уничтожен поселок Сосьва. Сейчас там идут работы по строительству многоэтажного жилого дома, а части погорельцев уже вручили ключи от новых индивидуальных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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