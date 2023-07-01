В Свердловской области площадь пожаров за день увеличилась в 10 раз

В Свердловской области 2 июля горит 1502 гектара леса
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», это больше в 10 раз, чем днем ранее.
«В Свердловской области 2 июля 13 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 502 гектаров», — сообщили в ФБУ «Авиалесохрана». При этом 1 июля в регионе действовало 10 лесных пожаров общей площадью 151 гектар.
Весной этого года из-за лесных пожаров был практически полностью уничтожен поселок Сосьва. Сейчас там идут работы по строительству многоэтажного жилого дома, а части погорельцев уже вручили ключи от новых индивидуальных домов.
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