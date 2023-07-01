В Свердловской области площадь пожаров за день увеличилась в 10 раз

02 июля 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

В Свердловской области 2 июля горит 1502 гектара леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», это больше в 10 раз, чем днем ранее. «В Свердловской области 2 июля 13 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 502 гектаров», — сообщили в ФБУ «Авиалесохрана». При этом 1 июля в регионе действовало 10 лесных пожаров общей площадью 151 гектар. Весной этого года из-за лесных пожаров был практически полностью уничтожен поселок Сосьва. Сейчас там идут работы по строительству многоэтажного жилого дома, а части погорельцев уже вручили ключи от новых индивидуальных домов.

Площадь лесных пожаров на территории Свердловской области 2 июля составила 1502 гектара. Согласно данным ФБУ «Авиалесохрана», это больше в 10 раз, чем днем ранее. «В Свердловской области 2 июля 13 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 502 гектаров», — сообщили в ФБУ «Авиалесохрана». При этом 1 июля в регионе действовало 10 лесных пожаров общей площадью 151 гектар. Весной этого года из-за лесных пожаров был практически полностью уничтожен поселок Сосьва. Сейчас там идут работы по строительству многоэтажного жилого дома, а части погорельцев уже вручили ключи от новых индивидуальных домов.