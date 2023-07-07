112: В Москве задержали обливших зеленкой адвоката Пономареву

Подозреваемые дают показания после задержания, сообщает 112
Двое мужчин, подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву, задержаны. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Задержаны двое мужчин, которые облили зеленкой адвоката в Москве», — сообщает канал. Там уточнили, что подозреваемые являются жителями Санкт-Петербурге. Сейчас они дают показания.
Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Мужчины облили ее зеленкой. До этого ей угрожали в соцсетях. Полиция возбудила уголовное дело.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве и области. Ответ ожидается.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.