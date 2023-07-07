112: В Москве задержали обливших зеленкой адвоката Пономареву

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Подозреваемые дают показания после задержания, сообщает 112 Фото:

Двое мужчин, подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву, задержаны. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Задержаны двое мужчин, которые облили зеленкой адвоката в Москве», — сообщает канал. Там уточнили, что подозреваемые являются жителями Санкт-Петербурге. Сейчас они дают показания.

Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Мужчины облили ее зеленкой. До этого ей угрожали в соцсетях. Полиция возбудила уголовное дело.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве и области. Ответ ожидается.

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Двое мужчин, подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву, задержаны. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Задержаны двое мужчин, которые облили зеленкой адвоката в Москве», — сообщает канал. Там уточнили, что подозреваемые являются жителями Санкт-Петербурге. Сейчас они дают показания. Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Мужчины облили ее зеленкой. До этого ей угрожали в соцсетях. Полиция возбудила уголовное дело. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве и области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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