112: В Москве задержали обливших зеленкой адвоката Пономареву

07 июля 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Подозреваемые дают показания после задержания, сообщает 112 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Двое мужчин, подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву, задержаны. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Задержаны двое мужчин, которые облили зеленкой адвоката в Москве», — сообщает канал. Там уточнили, что подозреваемые являются жителями Санкт-Петербурге. Сейчас они дают показания. Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Мужчины облили ее зеленкой. До этого ей угрожали в соцсетях. Полиция возбудила уголовное дело.



URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве и области. Ответ ожидается.

Двое мужчин, подозреваемые в нападении с зеленкой на адвоката Елену Пономареву, задержаны. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Задержаны двое мужчин, которые облили зеленкой адвоката в Москве», — сообщает канал. Там уточнили, что подозреваемые являются жителями Санкт-Петербурге. Сейчас они дают показания. Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Мужчины облили ее зеленкой. До этого ей угрожали в соцсетях. Полиция возбудила уголовное дело. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Москве и области. Ответ ожидается.