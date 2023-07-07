Минюст США блокировал 500 млн долларов активов россиян с начала СВО

07 июля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Лиза Монако сообщила, что более 500 миллионов долларов активов россиян заблокировано в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США заблокированы более 500 миллионов долларов российских активов с начала спецоперации. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции генерального прокурора США Лиза Монако. По ее словам, в третьих странах продолжаются задержания россиян из-за обхода санкций. «Мы удержали активы российских олигархов и других лиц на сумму более 500 миллионов долларов, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США», — заявила Монако. Ее речь приводит сайт Минюста США . По ее словам, в США предъявили «более чем 30 лицам» обвинения в обходе антироссийских санкций, нарушениях экспортного контроля и в отмывании денег. Монако отметила, что задержания россиян происходили в других странах по желанию Вашингтона. «Более чем в полудюжине стран были произведены аресты с целью экстрадиции в Соединенные Штаты», — отметила она. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов россиян вернется США бумерангом. Он назвал намерения США передать активы российского предпринимателя Константина Малофеева Украине воровством, передает телеканал 360.

В США заблокированы более 500 миллионов долларов российских активов с начала спецоперации. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции генерального прокурора США Лиза Монако. По ее словам, в третьих странах продолжаются задержания россиян из-за обхода санкций. «Мы удержали активы российских олигархов и других лиц на сумму более 500 миллионов долларов, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США», — заявила Монако. Ее речь приводит сайт Минюста США. По ее словам, в США предъявили «более чем 30 лицам» обвинения в обходе антироссийских санкций, нарушениях экспортного контроля и в отмывании денег. Монако отметила, что задержания россиян происходили в других странах по желанию Вашингтона. «Более чем в полудюжине стран были произведены аресты с целью экстрадиции в Соединенные Штаты», — отметила она. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов россиян вернется США бумерангом. Он назвал намерения США передать активы российского предпринимателя Константина Малофеева Украине воровством, передает телеканал 360.