Минюст США блокировал 500 млн долларов активов россиян с начала СВО

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Лиза Монако сообщила, что более 500 миллионов долларов активов россиян заблокировано в США Фото:
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В США заблокированы более 500 миллионов долларов российских активов с начала спецоперации. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции генерального прокурора США Лиза Монако. По ее словам, в третьих странах продолжаются задержания россиян из-за обхода санкций.

«Мы удержали активы российских олигархов и других лиц на сумму более 500 миллионов долларов, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США», — заявила Монако. Ее речь приводит сайт Минюста США. По ее словам, в США предъявили «более чем 30 лицам» обвинения в обходе антироссийских санкций, нарушениях экспортного контроля и в отмывании денег.

Монако отметила, что задержания россиян происходили в других странах по желанию Вашингтона. «Более чем в полудюжине стран были произведены аресты с целью экстрадиции в Соединенные Штаты», — отметила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов россиян вернется США бумерангом. Он назвал намерения США передать активы российского предпринимателя Константина Малофеева Украине воровством, передает телеканал 360.

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В США заблокированы более 500 миллионов долларов российских активов с начала спецоперации. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции генерального прокурора США Лиза Монако. По ее словам, в третьих странах продолжаются задержания россиян из-за обхода санкций. «Мы удержали активы российских олигархов и других лиц на сумму более 500 миллионов долларов, которые поддерживают российский режим и уклоняются от экономических контрмер США», — заявила Монако. Ее речь приводит сайт Минюста США. По ее словам, в США предъявили «более чем 30 лицам» обвинения в обходе антироссийских санкций, нарушениях экспортного контроля и в отмывании денег. Монако отметила, что задержания россиян происходили в других странах по желанию Вашингтона. «Более чем в полудюжине стран были произведены аресты с целью экстрадиции в Соединенные Штаты», — отметила она. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов россиян вернется США бумерангом. Он назвал намерения США передать активы российского предпринимателя Константина Малофеева Украине воровством, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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