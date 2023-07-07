Кабмин подтвердил визит Мишустина в Екатеринбург

Председатель правительства России Михаил Мишустин приедет на международную промышленную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге 10 июля. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе кабинете министров РФ.
«В Екатеринбурге Мишустин вместе с коллегами из Белоруссии и Казахстана Романом Головченко и Алиханом Смаиловым поучаствует в главной стратегической сессии „Устойчивое производство. Стратегия обновления“ международной промышленной выставки „Иннопром-2023“», — передает сообщение пресс-службы кабмина ТАСС. Мишустин прилетит на выставку 10 июля.
Также председатель правительства РФ на «Иннопроме» встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Кроме этого в Екатеринбург прилетят глава Минпромторга Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее, в конце июня, URA.RU анонсировало визит Мишустина в Екатеринбург. Для председателя правительства РФ посещение выставки станет третьим подряд. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, депутаты гордумы готовят предложения, чтобы обратиться к Мишустину. Международная промышленная выставка «Иннопром» будет проходить в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
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