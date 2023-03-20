Экспортеры Тюмени резко увеличили объемы продаж на востоке

Экспорт зерна из Тюменской области вырос на 96% по сравнению с мартом 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские производители резко увеличили экспорт зерна, семян и древесины в страны Восточного мира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Объем партий зерна в начале 2023 года увеличился на 96% к показателю прошлого года. Экспорт семенного материала увеличился на 39%, картофеля на 58%. Отгрузка лесоматериала из региона выросла на 35% и достигла показателя 12814 кубометров», — говорится в сообщении.

В бизнес-среде Тюменской области такой рост объясняют тем, что появилось большое количество новых партнеров за пределами стран СНГ. «Раньше наши основные покупатели были в Казахстане, Киргизии, немного леса отправляли в Афганистан. Сейчас у нас весь экспорт свернул в сторону Востока, и наши товары добираются до Египта, Турции, Эмиратов. Больше партнеров — больше продаж, нам это только на руку», — пояснил URA.RU один из тюменских экспортеров зерна.

Кроме того, в 2023 году в Тюменской области появилась новая статья экспорта — это рапсовое масло. За три месяца на восток отправились почти 2,5 тысячи тонн этого продукта.

Ранее URA.RU рассказало, что предприниматели Тюмени продолжают искать новые рынки сбыта для местной продукции. В середине апреля бизнес-миссия отправится в Индию, а после этого тюменскому бизнесу предстоит участвовать в международной выставке в Китае.