Эрдоган пригласил Зеленского в Турцию обсудить зерновую сделку 06 июля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 + Реджеп Тайип Эрдоган планирует встречу с Владимиром Зеленским в Стамбуле, сообщает Sabah Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украинский лидер Владимир Зеленский приедет в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения зерновой сделки. Об этом сообщает турецкое издание Sabah. «Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе [,чтобы обсудить зерновую сделку]», — написали в материале издания. Там уточнили, что президенты планируют встречу в Стамбуле. По информации газеты Hurriyet, Зеленский собирался встретиться с Эрдоганом в июне 2023 года. Они хотели обсудить конфликт на Украине. Сам Эрдоган заявлял, что политика Турции в отношении России останется неизменной. Украинский лидер Владимир Зеленский приедет в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения зерновой сделки. Об этом сообщает турецкое издание Sabah. «Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе [,чтобы обсудить зерновую сделку]», — написали в материале издания. Там уточнили, что президенты планируют встречу в Стамбуле. По информации газеты Hurriyet, Зеленский собирался встретиться с Эрдоганом в июне 2023 года. Они хотели обсудить конфликт на Украине. Сам Эрдоган заявлял, что политика Турции в отношении России останется неизменной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям