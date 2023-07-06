Эрдоган пригласил Зеленского в Турцию обсудить зерновую сделку

Украинский лидер Владимир Зеленский приедет в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана для обсуждения зерновой сделки. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.
«Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита лидеров НАТО в Вильнюсе [,чтобы обсудить зерновую сделку]», — написали в материале издания. Там уточнили, что президенты планируют встречу в Стамбуле.
По информации газеты Hurriyet, Зеленский собирался встретиться с Эрдоганом в июне 2023 года. Они хотели обсудить конфликт на Украине. Сам Эрдоган заявлял, что политика Турции в отношении России останется неизменной.
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