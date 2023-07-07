Социологи указали на критически низкий рейтинг губернатора Хакасии

07 июля 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Эксперты оценили рейтинг главы Хакасии Валентина Коновала в предстоящих выборах губернатора как «критически низкий» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди российских губернаторов самый низкий электоральный рейтинг (доля респондентов, заявляющих, что они проголосуют за него, если придут на выборы — прим. URA.RU) оказался у главы Хакасии Валентина Коновалова, который занимает свой пост с 2018 года. Такой вывод сделали участники круглого стола под названием «Выборы 2023 набирают обороты», среди которых были в том числе специалисты Экспертного института социальных исследований. «Сегодняшний показатель электорального рейтинга губернатора Хакасии критически мал и составляет всего 35%», — отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, чей комментарий опубликован на официальном сайте «Новости Хакасии». Среди причин недоверия населения к главе Хакасии он назвал отсутствие контакта с жителями, отсутствие взаимодействия с крупными региональными корпорациями и в целом провальную социальную и экономическую политику. Участники круглого стола также подчеркнули, что ситуация в Хакасии на сегодняшний день кажется катастрофической. Так в республике произошел прирост жителей, перешагнувших черту бедности, а по уровню безработицы Хакасия и вовсе находится на первом месте. При этом специалисты уточнили, что причина низкого рейтинга Коновалова лежит вовсе не из-за его политической ориентации. По их словам, губернатор Орловской области Андрей Клычков также является членом КПРФ, однако он полностью поддерживается федеральным центром за эффективное управление регионом. Ранее источники «Коммерсанта» перечислили имена трех губернаторов, которых вскоре могут отправить в отставку. Среди них оказался Валентин Коновалов. Они также сообщили, что на выборах губернатора региона в 2023 году глава Хакасии будет соревноваться с депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Соколом, который находится в зоне спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди российских губернаторов самый низкий электоральный рейтинг (доля респондентов, заявляющих, что они проголосуют за него, если придут на выборы — прим. URA.RU) оказался у главы Хакасии Валентина Коновалова, который занимает свой пост с 2018 года. Такой вывод сделали участники круглого стола под названием «Выборы 2023 набирают обороты», среди которых были в том числе специалисты Экспертного института социальных исследований. «Сегодняшний показатель электорального рейтинга губернатора Хакасии критически мал и составляет всего 35%», — отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, чей комментарий опубликован на официальном сайте «Новости Хакасии». Среди причин недоверия населения к главе Хакасии он назвал отсутствие контакта с жителями, отсутствие взаимодействия с крупными региональными корпорациями и в целом провальную социальную и экономическую политику. Участники круглого стола также подчеркнули, что ситуация в Хакасии на сегодняшний день кажется катастрофической. Так в республике произошел прирост жителей, перешагнувших черту бедности, а по уровню безработицы Хакасия и вовсе находится на первом месте. При этом специалисты уточнили, что причина низкого рейтинга Коновалова лежит вовсе не из-за его политической ориентации. По их словам, губернатор Орловской области Андрей Клычков также является членом КПРФ, однако он полностью поддерживается федеральным центром за эффективное управление регионом. Ранее источники «Коммерсанта» перечислили имена трех губернаторов, которых вскоре могут отправить в отставку. Среди них оказался Валентин Коновалов. Они также сообщили, что на выборах губернатора региона в 2023 году глава Хакасии будет соревноваться с депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Соколом, который находится в зоне спецоперации.