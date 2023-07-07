07 июля 2023

Сенатор Шептий: в зоне СВО появляется новое поколение командиров подразделений

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Первое пленарное заседание осенней сессии Законодательного собрания. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий поддержал присвоение званий лейтенантов командирам подразделений на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации на Украине появляется новое поколение командиров подразделений из контрактников и мобилизованных, которым по решению Минобороны РФ будут присваивать звания младших лейтенантов. По словам сенатора РФ от Свердловской области Виктора Шептия, часть бойцов старается попасть на службу к именно таким командирам.

«Убедился в верности складывающегося ощущения: появляется новое поколение командиров подразделений — из контрактников, из мобилизованных, независимо от их предыдущего жизненного опыта <…> И бойцы стараются попасть на службу под начало именно таких офицеров, которые овладели современными навыками ведения боя, принимают все меры для выполнения боевых задач, при этом сохраняя жизни и здоровье подчиненных», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам сенатора РФ от Свердловской области, задача выполнить приказ и сохранить жизнь бойцов всегда была на первом месте. Виктор Шептий доставил все необходимое и морально поддержал бойцов 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии.

Спецоперация на Украине проходит с февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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В зоне спецоперации на Украине появляется новое поколение командиров подразделений из контрактников и мобилизованных, которым по решению Минобороны РФ будут присваивать звания младших лейтенантов. По словам сенатора РФ от Свердловской области Виктора Шептия, часть бойцов старается попасть на службу к именно таким командирам. «Убедился в верности складывающегося ощущения: появляется новое поколение командиров подразделений — из контрактников, из мобилизованных, независимо от их предыдущего жизненного опыта <…> И бойцы стараются попасть на службу под начало именно таких офицеров, которые овладели современными навыками ведения боя, принимают все меры для выполнения боевых задач, при этом сохраняя жизни и здоровье подчиненных», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора РФ от Свердловской области, задача выполнить приказ и сохранить жизнь бойцов всегда была на первом месте. Виктор Шептий доставил все необходимое и морально поддержал бойцов 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии. Спецоперация на Украине проходит с февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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