Сенатор Шептий: в зоне СВО появляется новое поколение командиров подразделений

08 июля 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий поддержал присвоение званий лейтенантов командирам подразделений на СВО Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации на Украине появляется новое поколение командиров подразделений из контрактников и мобилизованных, которым по решению Минобороны РФ будут присваивать звания младших лейтенантов. По словам сенатора РФ от Свердловской области Виктора Шептия, часть бойцов старается попасть на службу к именно таким командирам. «Убедился в верности складывающегося ощущения: появляется новое поколение командиров подразделений — из контрактников, из мобилизованных, независимо от их предыдущего жизненного опыта <…> И бойцы стараются попасть на службу под начало именно таких офицеров, которые овладели современными навыками ведения боя, принимают все меры для выполнения боевых задач, при этом сохраняя жизни и здоровье подчиненных», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора РФ от Свердловской области, задача выполнить приказ и сохранить жизнь бойцов всегда была на первом месте. Виктор Шептий доставил все необходимое и морально поддержал бойцов 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии. Спецоперация на Украине проходит с февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зоне спецоперации на Украине появляется новое поколение командиров подразделений из контрактников и мобилизованных, которым по решению Минобороны РФ будут присваивать звания младших лейтенантов. По словам сенатора РФ от Свердловской области Виктора Шептия, часть бойцов старается попасть на службу к именно таким командирам. «Убедился в верности складывающегося ощущения: появляется новое поколение командиров подразделений — из контрактников, из мобилизованных, независимо от их предыдущего жизненного опыта <…> И бойцы стараются попасть на службу под начало именно таких офицеров, которые овладели современными навыками ведения боя, принимают все меры для выполнения боевых задач, при этом сохраняя жизни и здоровье подчиненных», — написал Виктор Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора РФ от Свердловской области, задача выполнить приказ и сохранить жизнь бойцов всегда была на первом месте. Виктор Шептий доставил все необходимое и морально поддержал бойцов 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии. Спецоперация на Украине проходит с февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.