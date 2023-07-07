Губернатор Гусев: под Воронежем сбиты украинские беспилотники

08 июля 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, жертв нет Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в пригороде Воронежа, по ним отработала противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал Гусев в Telegram. Ранее в Новой Москве были сбиты два украинских беспилотника. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона.

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в пригороде Воронежа, по ним отработала противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал Гусев в Telegram. Ранее в Новой Москве были сбиты два украинских беспилотника. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона.