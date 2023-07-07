07 июля 2023

Губернатор Гусев: под Воронежем сбиты украинские беспилотники

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, stock
По предварительным данным, жертв нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в пригороде Воронежа, по ним отработала противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал Гусев в Telegram.

Ранее в Новой Москве были сбиты два украинских беспилотника. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона.

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Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в пригороде Воронежа, по ним отработала противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал Гусев в Telegram. Ранее в Новой Москве были сбиты два украинских беспилотника. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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