Губернатор Гусев: под Воронежем сбиты украинские беспилотники

По предварительным данным, жертв нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в пригороде Воронежа, по ним отработала противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», —
Ранее в Новой Москве были сбиты два украинских беспилотника. Всего, по предварительным данным, было уничтожено четыре дрона.
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