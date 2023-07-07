Синоптики предупредили жителей Челябинска о резком похолодании до 21 градуса

13 июля в Челябинске жара спадет до 27 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске в предстоящую неделю с 10 по 16 июля резко похолодает до 21 градуса. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«С 10 по 12 июля в Челябинске ожидается жаркая погода. Днем потеплеет до 34-37 градусов, ночами температура воздуха не опуститься ниже 20 градусов», — указано в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».

13 июля в Челябинске жара спадет до 27 градусов, а в пятницу, 14 июля, похолодает до 21 градуса. К выходным немного потеплеет до 25-26 градусов днем, но по ночам столбики термометров покажут лишь 13-14 градусов.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на июль. В среднем в июле синоптики обещают порядка 24-26 градусов выше ноля.