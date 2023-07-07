Курганская УК присвоила себе более миллиона рублей

Суд решил взыскать с УК 1 055 632 рубля неосновательного обогащения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане управляющая компания (УК) «Новая волна» присвоила себе 1 055 632 рубля, которые находились на лицевом счете многоквартирного дома, решив не передавать их новой УК. Истец направлял претензии к ответчику, но они остались без ответа, говорится на сайте Курганского арбитражного суда.

«До 01.12.2022 года управление многоквартирным домом по ул. Пушкина, 18 осуществлялось УК „Новая волна“. Позднее в качестве новой управляющей компании собственниками был выбран „Чистый квартал“. Остаток средств на лицевом счете многоквартирного дома составил 1 055 632 рубля, а потому истец направил ответчику претензию с требованием перечислить деньги. Также претензия была отправлена на электронную почту. Ответ на нее не был получен», — говорится в документе.

В связи с этим истец потребовал взыскать с УК неосновательное обогащение. В суде представитель истца настаивал на требованиях. Ответчик не пришел на заседание, но знал о времени и месте проведения. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с управляющей компании «Новая волна» неосновательное обогащение в размере 1 055 632 рубля и 23 556 рублей в качестве расходов по оплате госпошлины.