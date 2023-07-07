07 июля 2023

Курганская УК присвоила себе более миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Суд решил взыскать с УК 1 055 632 рубля неосновательного обогащения Фото:

В Кургане управляющая компания (УК) «Новая волна» присвоила себе 1 055 632 рубля, которые находились на лицевом счете многоквартирного дома, решив не передавать их новой УК. Истец направлял претензии к ответчику, но они остались без ответа, говорится на сайте Курганского арбитражного суда.

«До 01.12.2022 года управление многоквартирным домом по ул. Пушкина, 18 осуществлялось УК „Новая волна“. Позднее в качестве новой управляющей компании собственниками был выбран „Чистый квартал“. Остаток средств на лицевом счете многоквартирного дома составил 1 055 632 рубля, а потому истец направил ответчику претензию с требованием перечислить деньги. Также претензия была отправлена на электронную почту. Ответ на нее не был получен», — говорится в документе.

В связи с этим истец потребовал взыскать с УК неосновательное обогащение. В суде представитель истца настаивал на требованиях. Ответчик не пришел на заседание, но знал о времени и месте проведения. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с управляющей компании «Новая волна» неосновательное обогащение в размере 1 055 632 рубля и 23 556 рублей в качестве расходов по оплате госпошлины.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане управляющая компания (УК) «Новая волна» присвоила себе 1 055 632 рубля, которые находились на лицевом счете многоквартирного дома, решив не передавать их новой УК. Истец направлял претензии к ответчику, но они остались без ответа, говорится на сайте Курганского арбитражного суда. «До 01.12.2022 года управление многоквартирным домом по ул. Пушкина, 18 осуществлялось УК „Новая волна“. Позднее в качестве новой управляющей компании собственниками был выбран „Чистый квартал“. Остаток средств на лицевом счете многоквартирного дома составил 1 055 632 рубля, а потому истец направил ответчику претензию с требованием перечислить деньги. Также претензия была отправлена на электронную почту. Ответ на нее не был получен», — говорится в документе. В связи с этим истец потребовал взыскать с УК неосновательное обогащение. В суде представитель истца настаивал на требованиях. Ответчик не пришел на заседание, но знал о времени и месте проведения. Суд решил удовлетворить исковые требования и взыскать с управляющей компании «Новая волна» неосновательное обогащение в размере 1 055 632 рубля и 23 556 рублей в качестве расходов по оплате госпошлины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...