Нутрициолог назвал шесть продуктов для снижения риска болезней сердца

Недостаточное потребление овощей, фруктов, рыбы, орехов, а также бобовых и молочных продуктов может привести к рискам появления сердечных заболеваний. Таким мнением поделился нутрициолог Станислав Тимонов, ссылаясь на исследования ученых.
«Для защиты сердечно-сосудистой системы необходимо ежедневно употреблять 2—3 порции фруктов и овощей, одну порцию орехов и две порции молочных продуктов, а также еженедельно 3—4 порции бобовых и 2—3 порции рыбы», — уточнил Станислав Тимонов в материале для «Ридус». В одну порцию фруктов входит примерно 100 грамм свежих, а также 30 грамм сухофруктов.
Материал нутрициолога составлен на основе исследования ученых из Университета Макмастера в Канаде. Такие выводы исследователи сделали после эксперимента с участием 250 тысяч добровольцев.
До этого нутрициолог Тимонов также советовал есть больше ягод, свеклы и жирную рыбу для улучшения памяти. Также он посоветовал употреблять летом больше витаминных продуктов, например — клубнику.
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