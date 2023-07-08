Нутрициолог назвал шесть продуктов для снижения риска болезней сердца

Нутрициолог Тимонов: овощи, фрукты и рыба снизят появление сердечных заболеваний
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дегустация салата Цезарь из разных кафе и ресторанов. Екатеринбург, салат цезарь
Овощи помогут снизить риск появления сердечных заболеваний, пояснил Станислав Тимонов Фото:

Недостаточное потребление овощей, фруктов, рыбы, орехов, а также бобовых и молочных продуктов может привести к рискам появления сердечных заболеваний. Таким мнением поделился нутрициолог Станислав Тимонов, ссылаясь на исследования ученых.

«Для защиты сердечно-сосудистой системы необходимо ежедневно употреблять 2—3 порции фруктов и овощей, одну порцию орехов и две порции молочных продуктов, а также еженедельно 3—4 порции бобовых и 2—3 порции рыбы», — уточнил Станислав Тимонов в материале для «Ридус». В одну порцию фруктов входит примерно 100 грамм свежих, а также 30 грамм сухофруктов.

Материал нутрициолога составлен на основе исследования ученых из Университета Макмастера в Канаде. Такие выводы исследователи сделали после эксперимента с участием 250 тысяч добровольцев.

До этого нутрициолог Тимонов также советовал есть больше ягод, свеклы и жирную рыбу для улучшения памяти. Также он посоветовал употреблять летом больше витаминных продуктов, например — клубнику.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недостаточное потребление овощей, фруктов, рыбы, орехов, а также бобовых и молочных продуктов может привести к рискам появления сердечных заболеваний. Таким мнением поделился нутрициолог Станислав Тимонов, ссылаясь на исследования ученых. «Для защиты сердечно-сосудистой системы необходимо ежедневно употреблять 2—3 порции фруктов и овощей, одну порцию орехов и две порции молочных продуктов, а также еженедельно 3—4 порции бобовых и 2—3 порции рыбы», — уточнил Станислав Тимонов в материале для «Ридус». В одну порцию фруктов входит примерно 100 грамм свежих, а также 30 грамм сухофруктов. Материал нутрициолога составлен на основе исследования ученых из Университета Макмастера в Канаде. Такие выводы исследователи сделали после эксперимента с участием 250 тысяч добровольцев. До этого нутрициолог Тимонов также советовал есть больше ягод, свеклы и жирную рыбу для улучшения памяти. Также он посоветовал употреблять летом больше витаминных продуктов, например — клубнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...