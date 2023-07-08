Нутрициолог назвал шесть продуктов для снижения риска болезней сердца

Нутрициолог Тимонов: овощи, фрукты и рыба снизят появление сердечных заболеваний

Овощи помогут снизить риск появления сердечных заболеваний, пояснил Станислав Тимонов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Недостаточное потребление овощей, фруктов, рыбы, орехов, а также бобовых и молочных продуктов может привести к рискам появления сердечных заболеваний. Таким мнением поделился нутрициолог Станислав Тимонов, ссылаясь на исследования ученых.

«Для защиты сердечно-сосудистой системы необходимо ежедневно употреблять 2—3 порции фруктов и овощей, одну порцию орехов и две порции молочных продуктов, а также еженедельно 3—4 порции бобовых и 2—3 порции рыбы», — уточнил Станислав Тимонов в материале для «Ридус». В одну порцию фруктов входит примерно 100 грамм свежих, а также 30 грамм сухофруктов.

Материал нутрициолога составлен на основе исследования ученых из Университета Макмастера в Канаде. Такие выводы исследователи сделали после эксперимента с участием 250 тысяч добровольцев.

До этого нутрициолог Тимонов также советовал есть больше ягод, свеклы и жирную рыбу для улучшения памяти. Также он посоветовал употреблять летом больше витаминных продуктов, например — клубнику.