Нутрициолог раскрыл, какие продукты полезно употреблять в июне

В клубнике содержится много витамина С и фолиевой кислоты
В летнюю пору лучше есть пищу, которая помогает организму справиться со стрессом из-за особенностей погоды. Лучше всего для этого подойдут продукты с витаминами. Нутрициолог Станислав Тимонов рассказал о фруктах и растениях, которые нужно употреблять в июне.
- Шпинат. Это растение подойдет для употребления летом из-за большого количества витаминов, содержащихся в нем, передает «Ридус». Нутрициолог уточнил, что эта листовая зелень используется не только для приготовления салатов, но и для многих других блюд: пирогов, супов, смузи, фаршированной рыбы.
- Клубника. В ней содержится много витамина С и фолиевой кислоты. Ее употребление способствует развитию клеток организма в летний период.
- Базилик. Растение является отличным источником витамина К, кальция и магния. Оно поможет укрепить иммунную систему.
- Абрикосы. Плоды богаты витаминами А и С. Благодаря им у человека будет хорошее пищеварение.
- Жимолость. Эта ягода обладает антибактериальными свойствами, которые облегчат симптомы артрита и улучшат работу мозга.
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