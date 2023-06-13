Нутрициолог раскрыл, какие продукты полезно употреблять в июне

Нутрициолог Тимонов: в июне лучше всего употреблять продукты, обогащенные витаминами
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Агросовещание с Алексеем Текслером в ЮУГАУ. Челябинск, ягоды, клубника
В клубнике содержится много витамина С и фолиевой кислоты Фото:

В летнюю пору лучше есть пищу, которая помогает организму справиться со стрессом из-за особенностей погоды. Лучше всего для этого подойдут продукты с витаминами. Нутрициолог Станислав Тимонов рассказал о фруктах и растениях, которые нужно употреблять в июне.

  • Шпинат. Это растение подойдет для употребления летом из-за большого количества витаминов, содержащихся в нем, передает «Ридус». Нутрициолог уточнил, что эта листовая зелень используется не только для приготовления салатов, но и для многих других блюд: пирогов, супов, смузи, фаршированной рыбы.
  • Клубника. В ней содержится много витамина С и фолиевой кислоты. Ее употребление способствует развитию клеток организма в летний период.
  • Базилик. Растение является отличным источником витамина К, кальция и магния. Оно поможет укрепить иммунную систему.
  • Абрикосы. Плоды богаты витаминами А и С. Благодаря им у человека будет хорошее пищеварение.
  • Жимолость. Эта ягода обладает антибактериальными свойствами, которые облегчат симптомы артрита и улучшат работу мозга.

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В летнюю пору лучше есть пищу, которая помогает организму справиться со стрессом из-за особенностей погоды. Лучше всего для этого подойдут продукты с витаминами. Нутрициолог Станислав Тимонов рассказал о фруктах и растениях, которые нужно употреблять в июне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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