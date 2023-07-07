07 июля 2023

В ДТП на тюменской трассе пострадали пять человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Тюмень, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
ДТП произошло на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка Фото:

На 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка (Тюменская область) автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП пять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня под утро на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка. Здесь в кювет опрокинулся автомобиль. Ранены пять человек, девушка получила тяжелую травму», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале ведомства.

Уточняется, что автомобиль был арендован. В момент аварии в нем находились: 30- летний молодой человек, три парня в возрасте 19-20 лет и 17- летняя девушка. Сейчас инспекторы устанавливают, кто управлял машиной.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в массовом ДТП погиб 37-летний житель Кировской области. ДТП произошло 43-м километре трассы Тюмень-Омск.

Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области
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На 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка (Тюменская область) автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП пять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня под утро на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка. Здесь в кювет опрокинулся автомобиль. Ранены пять человек, девушка получила тяжелую травму», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале ведомства. Уточняется, что автомобиль был арендован. В момент аварии в нем находились: 30- летний молодой человек, три парня в возрасте 19-20 лет и 17- летняя девушка. Сейчас инспекторы устанавливают, кто управлял машиной. Ранее сообщалось, что в Тюменской области в массовом ДТП погиб 37-летний житель Кировской области. ДТП произошло 43-м километре трассы Тюмень-Омск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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