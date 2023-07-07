ДТП произошло на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка (Тюменская область) автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП пять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня под утро на 21-м километре автодороги Тюмень-Салаирка. Здесь в кювет опрокинулся автомобиль. Ранены пять человек, девушка получила тяжелую травму», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram — канале ведомства.

Уточняется, что автомобиль был арендован. В момент аварии в нем находились: 30- летний молодой человек, три парня в возрасте 19-20 лет и 17- летняя девушка. Сейчас инспекторы устанавливают, кто управлял машиной.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области в массовом ДТП погиб 37-летний житель Кировской области. ДТП произошло 43-м километре трассы Тюмень-Омск.

Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области