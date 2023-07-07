07 июля 2023

Махонин заявил, что растет число пермяков, заключающих браки

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Губернатор Махонин рассказал, что все больше пермяков решаются вступить в брак Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что все больше пермяков решаются вступить в брак. Об этом сообщается в поздравлении политика с Днем семьи, любви и верности, опубликованном на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«Ежегодно растет количество земляков, заключающих браки. В Прикамье много примеров крепких и дружных семейных пар», — подчеркивается в поздравлении Махонина.

Махонин добавил, что почти одна тысяча супругов в Прикамье перешагнули полувековой рубеж совместной жизни. По словам пермского губернатора, в регионе проживает более 36 тысяч многодетных семей.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае начали действовать новые меры соцподдержки семей. В пресс-службе краевого минсоцразвития URA.RU рассказали о введении единого пособия на детей и беременных женщин.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что все больше пермяков решаются вступить в брак. Об этом сообщается в поздравлении политика с Днем семьи, любви и верности, опубликованном на сайте губернатора и правительства Пермского края. «Ежегодно растет количество земляков, заключающих браки. В Прикамье много примеров крепких и дружных семейных пар», — подчеркивается в поздравлении Махонина. Махонин добавил, что почти одна тысяча супругов в Прикамье перешагнули полувековой рубеж совместной жизни. По словам пермского губернатора, в регионе проживает более 36 тысяч многодетных семей. Ранее сообщалось, что в Пермском крае начали действовать новые меры соцподдержки семей. В пресс-службе краевого минсоцразвития URA.RU рассказали о введении единого пособия на детей и беременных женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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