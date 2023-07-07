Махонин заявил, что растет число пермяков, заключающих браки

08 июля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Губернатор Махонин рассказал, что все больше пермяков решаются вступить в брак Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что все больше пермяков решаются вступить в брак. Об этом сообщается в поздравлении политика с Днем семьи, любви и верности, опубликованном на сайте губернатора и правительства Пермского края. «Ежегодно растет количество земляков, заключающих браки. В Прикамье много примеров крепких и дружных семейных пар», — подчеркивается в поздравлении Махонина. Махонин добавил, что почти одна тысяча супругов в Прикамье перешагнули полувековой рубеж совместной жизни. По словам пермского губернатора, в регионе проживает более 36 тысяч многодетных семей. Ранее сообщалось, что в Пермском крае начали действовать новые меры соцподдержки семей. В пресс-службе краевого минсоцразвития URA.RU рассказали о введении единого пособия на детей и беременных женщин.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что все больше пермяков решаются вступить в брак. Об этом сообщается в поздравлении политика с Днем семьи, любви и верности, опубликованном на сайте губернатора и правительства Пермского края. «Ежегодно растет количество земляков, заключающих браки. В Прикамье много примеров крепких и дружных семейных пар», — подчеркивается в поздравлении Махонина. Махонин добавил, что почти одна тысяча супругов в Прикамье перешагнули полувековой рубеж совместной жизни. По словам пермского губернатора, в регионе проживает более 36 тысяч многодетных семей. Ранее сообщалось, что в Пермском крае начали действовать новые меры соцподдержки семей. В пресс-службе краевого минсоцразвития URA.RU рассказали о введении единого пособия на детей и беременных женщин.