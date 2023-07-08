InfoBRICS: ВСУ не смогут использовать танки Challenger из-за новых требований Британии

08 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Британия разочарована тем, как Украина использует ее танки, пишет InfoBRICS Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Требования, предъявляемые Великобританией к обслуживанию танков Challenger-2, делают их использование практически невозможным для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает издание InfoBRICS. «Требования Лондона к обслуживанию танков Challenger-2 делают их использование ВСУ практически невозможным», — говорится в материале. Там добавили, что Британия выражает разочарование в использовании своих танков киевским режимом, требуя гарантий и особых условий обслуживания и транспортировки. Кроме того, западная техника не предназначена для боя на украинской местности без прикрытия с воздуха. Это приводит к трудностям в передвижении и делает танки уязвимыми передовым средствам врага. Развертывание тяжелых танков западного производства оказывается бесполезным для киевского режима и опасным для украинских военнообязанных, заключили в издании. В начале этого года Украине были поставлены первые британские танки Challenger 2. Российские военные успешно справляются с их нейтрализацией, передает «Общественное телевидение России». Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что российские войска с легкостью уничтожат переданные Великобританией танки Challenger 2 в Украину, передает «Национальное агентство новостей».

Требования, предъявляемые Великобританией к обслуживанию танков Challenger-2, делают их использование практически невозможным для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает издание InfoBRICS. «Требования Лондона к обслуживанию танков Challenger-2 делают их использование ВСУ практически невозможным», — говорится в материале. Там добавили, что Британия выражает разочарование в использовании своих танков киевским режимом, требуя гарантий и особых условий обслуживания и транспортировки. Кроме того, западная техника не предназначена для боя на украинской местности без прикрытия с воздуха. Это приводит к трудностям в передвижении и делает танки уязвимыми передовым средствам врага. Развертывание тяжелых танков западного производства оказывается бесполезным для киевского режима и опасным для украинских военнообязанных, заключили в издании. В начале этого года Украине были поставлены первые британские танки Challenger 2. Российские военные успешно справляются с их нейтрализацией, передает «Общественное телевидение России». Экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что российские войска с легкостью уничтожат переданные Великобританией танки Challenger 2 в Украину, передает «Национальное агентство новостей».