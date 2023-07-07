Губернатор Тюменской области прибыл в Армизонский район с рабочим визитом

В рамках рабочего визита губернатор посетил районную больницу и дом культуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня проведет рабочий день в Армизонском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Армизонском районе», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства области. В рамках рабочего визита губернатор уже посетил районную больницу и дом культуры.

Также глава региона встретился с инициативной группой, участники которой вяжут маскировочные сети для бронетехники, изготавливают окопные свечи. Он попробовал свои силы в плетении сетей и отметил, что это не сложно. Уточняется, что Александр Моор планирует принять участие в праздновании 100-летия муниципалитета.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил многодетную семью с рождением тройни. Встреча состоялась во время рабочей поездки губернатора в Казанский район.