07 июля 2023

Губернатор Тюменской области прибыл в Армизонский район с рабочим визитом

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Мантуров на Тнф. Тюмень , моор александр
В рамках рабочего визита губернатор посетил районную больницу и дом культуры Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня проведет рабочий день в Армизонском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Армизонском районе», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства области. В рамках рабочего визита губернатор уже посетил районную больницу и дом культуры.

Также глава региона встретился с инициативной группой, участники которой вяжут маскировочные сети для бронетехники, изготавливают окопные свечи. Он попробовал свои силы в плетении сетей и отметил, что это не сложно. Уточняется, что Александр Моор планирует принять участие в праздновании 100-летия муниципалитета.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил многодетную семью с рождением тройни. Встреча состоялась во время рабочей поездки губернатора в Казанский район.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня проведет рабочий день в Армизонском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Армизонском районе», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства области. В рамках рабочего визита губернатор уже посетил районную больницу и дом культуры. Также глава региона встретился с инициативной группой, участники которой вяжут маскировочные сети для бронетехники, изготавливают окопные свечи. Он попробовал свои силы в плетении сетей и отметил, что это не сложно. Уточняется, что Александр Моор планирует принять участие в праздновании 100-летия муниципалитета. Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил многодетную семью с рождением тройни. Встреча состоялась во время рабочей поездки губернатора в Казанский район.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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