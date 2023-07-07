07 июля 2023

Губернатор Моор встретился с многодетной семьей накануне Дня семьи, любви и верности. Видео

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Рождение тройни произошло в муниципалитете впервые за 72 года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Казанский район встретился с Кале и Мариной Чхиквадзе, чтобы поздравить их с тройней. Рождение такого количества детей стало значимым событием для района. Об этом сообщил губернатор в социальных сетях.

«Накануне во время рабочей поездки встретился с семьей Чхиквадзе. В мае у них родилась тройня: два мальчика Александрэ, Деметрэ и девочка Эмилия. Такое произошло в муниципалитете впервые за 72 года. В 1951-м также была зарегистрирована тройня, и тогда тоже родились два мальчика и одна девочка», — написал Моор в своем telegram-канале.

По словам Моора, Чхиквадзе — крепкая и дружная семья. Они составляют прочную основу нашего общества. Губернатор пожелал их семье любви и терпения, а их малышам — здоровья и счастливого будущего. В завершение он подарил каждому члену семьи подарок.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области выехал с рабочим визитом в Казанский район. Он посетил спортивный комплекс имени Героя России Жумабая Раизова, местную больницу, в которой недавно завершилась реконструкция. А также принял участие в церемонии открытия модельной библиотеки.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Казанский район встретился с Кале и Мариной Чхиквадзе, чтобы поздравить их с тройней. Рождение такого количества детей стало значимым событием для района. Об этом сообщил губернатор в социальных сетях. «Накануне во время рабочей поездки встретился с семьей Чхиквадзе. В мае у них родилась тройня: два мальчика Александрэ, Деметрэ и девочка Эмилия. Такое произошло в муниципалитете впервые за 72 года. В 1951-м также была зарегистрирована тройня, и тогда тоже родились два мальчика и одна девочка», — написал Моор в своем telegram-канале. По словам Моора, Чхиквадзе — крепкая и дружная семья. Они составляют прочную основу нашего общества. Губернатор пожелал их семье любви и терпения, а их малышам — здоровья и счастливого будущего. В завершение он подарил каждому члену семьи подарок. Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области выехал с рабочим визитом в Казанский район. Он посетил спортивный комплекс имени Героя России Жумабая Раизова, местную больницу, в которой недавно завершилась реконструкция. А также принял участие в церемонии открытия модельной библиотеки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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