ГИБДД установила виновника ДТП на тюменской трассе, в котором пострадали пять человек

ДТП на тюменской трассе, где пострадали пять человек, спровоцировал водитель без прав

Автомобиль перевернулся и упал в кювет (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудниками ГИБДД установлена личность водителя, устроившего ДТП на 21-м километре автодороги Тюмень—Салаирка (Тюменская область), в результате которого пять человек получили травмы. Им оказался житель Тюмени, лишенный водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сегодня утром не справился с управлением автомобилем на Салаирской тракте, совершив ДТП, в котором ранены пять человек. Это 30-летний тюменец, лишенный права управления транспортом», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в момент аварии водитель был трезв. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в ДТП на тюменской трассе пострадали пять человек. Водитель автомобиля не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет.