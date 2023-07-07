07 июля 2023

ГИБДД установила виновника ДТП на тюменской трассе, в котором пострадали пять человек

ДТП на тюменской трассе, где пострадали пять человек, спровоцировал водитель без прав
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Карла Либкнехта-Ленина. Екатеринбург, автомобильная авария, дтп, разбитое окно
Автомобиль перевернулся и упал в кювет (фото из архива) Фото:

Сотрудниками ГИБДД установлена личность водителя, устроившего ДТП на 21-м километре автодороги Тюмень—Салаирка (Тюменская область), в результате которого пять человек получили травмы. Им оказался житель Тюмени, лишенный водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сегодня утром не справился с управлением автомобилем на Салаирской тракте, совершив ДТП, в котором ранены пять человек. Это 30-летний тюменец, лишенный права управления транспортом», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в момент аварии водитель был трезв. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в ДТП на тюменской трассе пострадали пять человек. Водитель автомобиля не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет.

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Сотрудниками ГИБДД установлена личность водителя, устроившего ДТП на 21-м километре автодороги Тюмень—Салаирка (Тюменская область), в результате которого пять человек получили травмы. Им оказался житель Тюмени, лишенный водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. «Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сегодня утром не справился с управлением автомобилем на Салаирской тракте, совершив ДТП, в котором ранены пять человек. Это 30-летний тюменец, лишенный права управления транспортом», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что в момент аварии водитель был трезв. Обстоятельства выясняются. Ранее сообщалось, что в ДТП на тюменской трассе пострадали пять человек. Водитель автомобиля не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет.
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