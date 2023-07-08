В Кремле раскрыли, будет ли Путин разговаривать с Эрдоганом

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдогана пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет», — заявил РИА Новости Песков, отвечая на вопрос о планах провести телефонный разговор Путина и Эрдогана. Ранее Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Лидеры двух государств обсудили решение конфликта на Украине, зерновую сделку и право Украины вступить в НАТО. Во время переговоров с Зеленским Эрдоган заявил, что Украина имеет право вступить в альянс.
Ранее Песков отмечал, что встреча Путина и Эрдогона может состояться после переговоров главы Турции с лидером Украины. Тогда официальный представитель Кремля также отмечал, что точная дата беседы пока не назначена.
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