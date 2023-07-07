07 июля 2023

В Тюмени задержали рейс самолета, следовавшего до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Патриарха Кирилла в Екатеринбург, авиакомпания северный ветер, nordwind airlines
Рейс авиакомпании Nordwind Airlines Тюмень — Москва задержан по технической причине Фото:

В аэропорту Рощино в Тюмени 8 июля по технической причине произошла задержка самолета, который следовал в Москву. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«Тюменской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. В аэропорту Рощино 8 июля по технической причине произошла задержка рейса 164 авиакомпании Nordwind Airlines („Северный ветер“) по маршруту Тюмень — Москва», — сообщила прокуратура в telegram-канале.

На рейс ожидался 191 пассажир. Самолет из Тюмени должен был улететь в 17:00, однако теперь планируемое время вылета 00:00. С целью недопущения нарушений прав пассажиров транспортным прокурором осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, которые предусмотрены Федеральными авиационными правилами.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на пять часов задержан рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал до Сочи. Также был задержан обратный рейс до областной столицы — на пять часов.

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В аэропорту Рощино в Тюмени 8 июля по технической причине произошла задержка самолета, который следовал в Москву. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура. «Тюменской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок. В аэропорту Рощино 8 июля по технической причине произошла задержка рейса 164 авиакомпании Nordwind Airlines („Северный ветер“) по маршруту Тюмень — Москва», — сообщила прокуратура в telegram-канале. На рейс ожидался 191 пассажир. Самолет из Тюмени должен был улететь в 17:00, однако теперь планируемое время вылета 00:00. С целью недопущения нарушений прав пассажиров транспортным прокурором осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, которые предусмотрены Федеральными авиационными правилами. Агентство направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на пять часов задержан рейс авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал до Сочи. Также был задержан обратный рейс до областной столицы — на пять часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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