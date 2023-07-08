В этом году фестиваль приурочен к Дню семьи, любви и верности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Фестиваль «Купала» в Частоозерье (Курганская область), организованный при поддержке депутата Госдумы от региона Александра Ильтякова, посетили порядка ста тысяч человек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Для сравнения в областном центре проживает 305 505 человек.

«Фестиваль посетили примерно 100 тысяч человек. Люди веселятся, участвуют в народных забавах, не расходятся в ожидании дискотеки. Палаточный городок переполнен желающими провести на поляне ночь», — передает корреспондент информационного агентства.

Гостей ранее заманивали на праздник лазерным и огненным шоу, спуском на воду венков и полетами на флайбордах. Сообщалось, что финальным аккордом фестиваля станет выступление ВИА «Лейся, песня», команды «Рок-острова», «Мираж», «Комиссар» и группы «GAYAZOVS BROTHERS». Также анонсировали большую ночную дискотеку. Организаторы запретили разводить костры на территории в связи с пожароопасной ситуацией.