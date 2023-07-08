База отдыха находится на берегу Южноуральского водохранилища, окруженного достоянием уральской природы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области на берегу Южноуральского водохранилища, окруженного Кичигинским сосновым бором, за 24 млн рублей продают базу отдыха «Звездный берег». Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

«В Увельском районе Челябинской области за 23 990 000 рублей продается готовый арендный бизнес с окупаемостью за 4 года — база отдыха „Звездный берег“. Объект находится на берегу Южноуральского водохранилища, окруженного достоянием уральской природы — Кичигинским сосновым бором», — указано на сайте объявлений «Авито».

База работает с 2018 года и включает в себя 10 двухместных домов, 21 четырехместный дом, люкс номера, коттедж, ресторан, пирс с летним рестораном, несколько беседок, веранду, баню, оборудованный пляж с баром. Дополнительный доход также приносят контактный зоопарк, катер, ватрушка, банан и водная горка.

Имущественный комплекс расположен на земле, которая находится в аренде до 2068 года. Окупаемость бизнеса — 4 года, отмечено в объявлении. Всю информацию по доходам «Звездного берега» можно получить на консультации.

Ранее в селе Тюлюк Челябинской области выставили на продажу турбазу между двумя нацпарками Зюраткуль и Зигальга. Действующую базу продают за 10 миллионов рублей.

На базе есть 10 двухместных домиков Скрин с сайта объявлений «Авито»

База работает с 2018 года Скрин с сайта объявлений «Авито»

Дополнительный доход приносят водные развлечения — ватрушка или банан Скрин с сайта объявлений «Авито»

База расположена на берегу Южноуральского водохранилища Скрин с сайта объявлений «Авито»