08 июля 2023

Британский политолог назвал причину провала контрнаступления ВСУ

Британский политолог Галеотти: возросшая эффективность ВС России является помехой контрнаступлению ВСУ
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ВС РФ повысили свою боевую подготовку, заявил Галеотти Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие заметно повысили свою боевую подготовку в сравнении с началом СВО. Именно это не дает ВСУ добиться заметных успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти.

«ВС РФ ведут боевые действия более эффективно, чем в начале специальной военной операции на Украине, не давая ВСУ заметных успехов в ходе начатого Киевом наступления», — передает слова Галеотти газета The Times. Он сообщил, что ВС РФ стали лучше координировать свои действия, эффективнее используют артиллерию, применяют новое вооружение. При этом Галеотти отметил, что прогнозы экспертов о победе ВСУ не сбылись и украинские военные не осуществили порыва ни на одном из направлений.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ за сутки уничтожили до 250 солдат ВСУ в боях на запорожском направлении. Уточнялось, что российские бойцы смогли уничтожить семь боевых бронированных машин противника, автомобили, гаубицы и артиллерийскую установку.

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Российские военнослужащие заметно повысили свою боевую подготовку в сравнении с началом СВО. Именно это не дает ВСУ добиться заметных успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти. «ВС РФ ведут боевые действия более эффективно, чем в начале специальной военной операции на Украине, не давая ВСУ заметных успехов в ходе начатого Киевом наступления», — передает слова Галеотти газета The Times. Он сообщил, что ВС РФ стали лучше координировать свои действия, эффективнее используют артиллерию, применяют новое вооружение. При этом Галеотти отметил, что прогнозы экспертов о победе ВСУ не сбылись и украинские военные не осуществили порыва ни на одном из направлений. Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ за сутки уничтожили до 250 солдат ВСУ в боях на запорожском направлении. Уточнялось, что российские бойцы смогли уничтожить семь боевых бронированных машин противника, автомобили, гаубицы и артиллерийскую установку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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