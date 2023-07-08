Британский политолог назвал причину провала контрнаступления ВСУ

Британский политолог Галеотти: возросшая эффективность ВС России является помехой контрнаступлению ВСУ

09 июля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ повысили свою боевую подготовку, заявил Галеотти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие заметно повысили свою боевую подготовку в сравнении с началом СВО. Именно это не дает ВСУ добиться заметных успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти. «ВС РФ ведут боевые действия более эффективно, чем в начале специальной военной операции на Украине, не давая ВСУ заметных успехов в ходе начатого Киевом наступления», — передает слова Галеотти газета The Times. Он сообщил, что ВС РФ стали лучше координировать свои действия, эффективнее используют артиллерию, применяют новое вооружение. При этом Галеотти отметил, что прогнозы экспертов о победе ВСУ не сбылись и украинские военные не осуществили порыва ни на одном из направлений. Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ за сутки уничтожили до 250 солдат ВСУ в боях на запорожском направлении. Уточнялось, что российские бойцы смогли уничтожить семь боевых бронированных машин противника, автомобили, гаубицы и артиллерийскую установку.

Российские военнослужащие заметно повысили свою боевую подготовку в сравнении с началом СВО. Именно это не дает ВСУ добиться заметных успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти. «ВС РФ ведут боевые действия более эффективно, чем в начале специальной военной операции на Украине, не давая ВСУ заметных успехов в ходе начатого Киевом наступления», — передает слова Галеотти газета The Times. Он сообщил, что ВС РФ стали лучше координировать свои действия, эффективнее используют артиллерию, применяют новое вооружение. При этом Галеотти отметил, что прогнозы экспертов о победе ВСУ не сбылись и украинские военные не осуществили порыва ни на одном из направлений. Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ за сутки уничтожили до 250 солдат ВСУ в боях на запорожском направлении. Уточнялось, что российские бойцы смогли уничтожить семь боевых бронированных машин противника, автомобили, гаубицы и артиллерийскую установку.