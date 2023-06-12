ВС России ударили по ВСУ артиллерией и авиацией в Запорожье

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Запорожском направлении до 250 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. По данным ведомства, артиллерией и авиацией были нанесены удары подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка
«В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Также были уничтожены пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубца Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Ранее военкоры сообщали, что в Запорожье активизировались украинские дроны-камикадзе. Также, по информации военных корреспондентов, ВСУ применяют на Запорожском фронте новую тактику:использует для атаки машины, которые выпускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!