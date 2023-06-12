ВС России ударили по ВСУ артиллерией и авиацией в Запорожье

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Армия, разное, архив. Пермь, артобстрел, артиллерия, артподготовка, боевые действия, сво, гаубицы, геоцинт, нона, сбойка
ВС России ударили по ВСУ артиллерией и авиацией на запорожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Запорожском направлении до 250 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. По данным ведомства, артиллерией и авиацией были нанесены удары подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка

«В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Также были уничтожены пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубца Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Ранее военкоры сообщали, что в Запорожье активизировались украинские дроны-камикадзе. Также, по информации военных корреспондентов, ВСУ применяют на Запорожском фронте новую тактику:использует для атаки машины, которые выпускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн.

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Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Запорожском направлении до 250 бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. По данным ведомства, артиллерией и авиацией были нанесены удары подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка «В течение суток на данных направлениях уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны. Также были уничтожены пять танков, семь боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубца Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация». Ранее военкоры сообщали, что в Запорожье активизировались украинские дроны-камикадзе. Также, по информации военных корреспондентов, ВСУ применяют на Запорожском фронте новую тактику:использует для атаки машины, которые выпускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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