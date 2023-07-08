Зеленскому пророчили катастрофические последствия из-за неудач ВСУ

Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий

09 июля 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому рассказали о последствиях контрнаступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится провалом, то украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров и отказаться от части территорий ради мира. К такому выводу пришел британский политический обозреватель Саймон Тисдалл. «Есть риск, что контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет. В этом случае Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — статья обозревателя опубликована в газете Guardian . Тисдалл уверен, что «катастрофические последствия» провала контрнаступления ВСУ ощутит как Украина, так и страны Восточной Европы. По мнению журналиста, неудача Киева также повлияет и на тайваньский вопрос. Ранее британский политолог Марк Галеотти заявлял, что российская армия заметно повысила свою боевую готовность в сравнении с началом спецоперации. Именно это не дает ВСУ добиться заметных успехов при контрнаступлении.

Если контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится провалом, то украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров и отказаться от части территорий ради мира. К такому выводу пришел британский политический обозреватель Саймон Тисдалл. «Есть риск, что контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет. В этом случае Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — статья обозревателя опубликована в газете Guardian. Тисдалл уверен, что «катастрофические последствия» провала контрнаступления ВСУ ощутит как Украина, так и страны Восточной Европы. По мнению журналиста, неудача Киева также повлияет и на тайваньский вопрос. Ранее британский политолог Марк Галеотти заявлял, что российская армия заметно повысила свою боевую готовность в сравнении с началом спецоперации. Именно это не дает ВСУ добиться заметных успехов при контрнаступлении.