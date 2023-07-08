08 июля 2023

Зеленскому пророчили катастрофические последствия из-за неудач ВСУ

Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимиру Зеленскому рассказали о последствиях контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Если контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится провалом, то украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров и отказаться от части территорий ради мира. К такому выводу пришел британский политический обозреватель Саймон Тисдалл.

«Есть риск, что контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет. В этом случае Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — статья обозревателя опубликована в газете Guardian.

Тисдалл уверен, что «катастрофические последствия» провала контрнаступления ВСУ ощутит как Украина, так и страны Восточной Европы. По мнению журналиста, неудача Киева также повлияет и на тайваньский вопрос.

Ранее британский политолог Марк Галеотти заявлял, что российская армия заметно повысила свою боевую готовность в сравнении с началом спецоперации. Именно это не дает ВСУ добиться заметных успехов при контрнаступлении.

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Если контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится провалом, то украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров и отказаться от части территорий ради мира. К такому выводу пришел британский политический обозреватель Саймон Тисдалл. «Есть риск, что контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет. В этом случае Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — статья обозревателя опубликована в газете Guardian. Тисдалл уверен, что «катастрофические последствия» провала контрнаступления ВСУ ощутит как Украина, так и страны Восточной Европы. По мнению журналиста, неудача Киева также повлияет и на тайваньский вопрос. Ранее британский политолог Марк Галеотти заявлял, что российская армия заметно повысила свою боевую готовность в сравнении с началом спецоперации. Именно это не дает ВСУ добиться заметных успехов при контрнаступлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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