Зеленскому пророчили катастрофические последствия из-за неудач ВСУ

Если контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится провалом, то украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется сесть за стол переговоров и отказаться от части территорий ради мира. К такому выводу пришел британский политический обозреватель Саймон Тисдалл.
«Есть риск, что контрнаступление не приведет к прорыву, запасы оружия закончатся, разразится новый зимний энергетический кризис и поддержка западной общественности еще больше упадет. В этом случае Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — статья обозревателя опубликована в газете
Тисдалл уверен, что «катастрофические последствия» провала контрнаступления ВСУ ощутит как Украина, так и страны Восточной Европы. По мнению журналиста, неудача Киева также повлияет и на тайваньский вопрос.
Ранее британский политолог Марк Галеотти заявлял, что российская армия заметно повысила свою боевую готовность в сравнении с началом спецоперации. Именно это не дает ВСУ добиться заметных успехов при контрнаступлении.
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