Минобороны Украины признало, что теракт на Крымском мосту устроил Киев

09 июля 2023 в 07:11 Размер текста - 17 +

Подрыв Крымского моста был необходим для нарушения логистики России, заявила Анна Маляр Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту», — написала Маляр в своем telegram-канале. В своем сообщении она отметила, что целью удара было нарушение логистики России. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв грузовика, в результате которого два пролета автомобильной части моста обрушились. Движение по мосту было восстановлено в течение 12 часов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал происшествие терактом и заявил, что за этим стоят украинские спецслужбы. Глава СБУ Виталий Малюк косвенно подтвердил информацию, утверждая причастность Службы безопасности Украины к этому теракту.

Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. «273 дня как мы нанесли первый удар по Крымскому мосту», — написала Маляр в своем telegram-канале. В своем сообщении она отметила, что целью удара было нарушение логистики России. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв грузовика, в результате которого два пролета автомобильной части моста обрушились. Движение по мосту было восстановлено в течение 12 часов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал происшествие терактом и заявил, что за этим стоят украинские спецслужбы. Глава СБУ Виталий Малюк косвенно подтвердил информацию, утверждая причастность Службы безопасности Украины к этому теракту.