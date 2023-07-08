08 июля 2023
07 июля 2023

Губернатор Моор пожелал рыбакам хорошего клева

Губернатор Моор поздравил рыбаков с праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов - на - Дону. Городские зарисовки, рыбак, теплоход, река Дон
Моор пожелал рыбакам здоровья и хорошего улова Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор, находясь в рабочей поездке в Армизонском районе, поздравил всех рыбаков региона с профессиональным праздником и пожелал хорошего улова. Об этом глава области сообщил в соцсети.

«Пользуясь тем, что нахожусь в Армизонском районе, поздравляем всех кто профессионально или любительски занимается, с праздником — Днем рыбака. Пусть всегда везет, пусть всегда клюет, уловов хороших, здоровья», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Ранее Александр Моор прибыл в Армизонский район (Тюменская область) с рабочим визитом. Глава региона посетил районную больницу и дом культуры, а так же встретился с инициативной группой, участники которой вяжут маскировочные сети для бронетехники, изготавливают окопные свечи.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор, находясь в рабочей поездке в Армизонском районе, поздравил всех рыбаков региона с профессиональным праздником и пожелал хорошего улова. Об этом глава области сообщил в соцсети. «Пользуясь тем, что нахожусь в Армизонском районе, поздравляем всех кто профессионально или любительски занимается, с праздником — Днем рыбака. Пусть всегда везет, пусть всегда клюет, уловов хороших, здоровья», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Ранее Александр Моор прибыл в Армизонский район (Тюменская область) с рабочим визитом. Глава региона посетил районную больницу и дом культуры, а так же встретился с инициативной группой, участники которой вяжут маскировочные сети для бронетехники, изготавливают окопные свечи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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