Губернатор Моор пожелал рыбакам хорошего клева

Губернатор Тюменской области Александр Моор, находясь в рабочей поездке в Армизонском районе, поздравил всех рыбаков региона с профессиональным праздником и пожелал хорошего улова. Об этом глава области сообщил в соцсети.
«Пользуясь тем, что нахожусь в Армизонском районе, поздравляем всех кто профессионально или любительски занимается, с праздником — Днем рыбака. Пусть всегда везет, пусть всегда клюет, уловов хороших, здоровья», — сообщил Моор в своем telegram-канале.
Ранее Александр Моор прибыл в Армизонский район (Тюменская область) с рабочим визитом. Глава региона посетил районную больницу и дом культуры, а так же встретился с инициативной группой, участники которой вяжут маскировочные сети для бронетехники, изготавливают окопные свечи.
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