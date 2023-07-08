Губернатор Моор пожелал рыбакам хорошего клева

Губернатор Моор поздравил рыбаков с праздником

09 июля 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Моор пожелал рыбакам здоровья и хорошего улова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор, находясь в рабочей поездке в Армизонском районе, поздравил всех рыбаков региона с профессиональным праздником и пожелал хорошего улова. Об этом глава области сообщил в соцсети. «Пользуясь тем, что нахожусь в Армизонском районе, поздравляем всех кто профессионально или любительски занимается, с праздником — Днем рыбака. Пусть всегда везет, пусть всегда клюет, уловов хороших, здоровья», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Ранее Александр Моор прибыл в Армизонский район (Тюменская область) с рабочим визитом. Глава региона посетил районную больницу и дом культуры, а так же встретился с инициативной группой, участники которой вяжут маскировочные сети для бронетехники, изготавливают окопные свечи.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, находясь в рабочей поездке в Армизонском районе, поздравил всех рыбаков региона с профессиональным праздником и пожелал хорошего улова. Об этом глава области сообщил в соцсети. «Пользуясь тем, что нахожусь в Армизонском районе, поздравляем всех кто профессионально или любительски занимается, с праздником — Днем рыбака. Пусть всегда везет, пусть всегда клюет, уловов хороших, здоровья», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Ранее Александр Моор прибыл в Армизонский район (Тюменская область) с рабочим визитом. Глава региона посетил районную больницу и дом культуры, а так же встретился с инициативной группой, участники которой вяжут маскировочные сети для бронетехники, изготавливают окопные свечи.