Губернатор Артюхов отметил заслуги рыбаков в ЯНАО

Губернатор Артюхов в День рыбака назвал работников отрасли гордостью региона

09 июля 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Артюхов назвал рыбаков гордостью региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назвал работников рыбохозяйственной отрасли гордостью региона, а их труд играет большую роль в поддержании продовольственной безопасности и улучшения качества жизни ямальцев. Об этом губернатор сообщил в своем поздравлении рыбаков с профессиональным праздником. «Рыбохозяйственный комплекс играет большую роль в поддержании продовольственной безопасности автономного округа, сохранении водных биоресурсов, улучшении качества жизни северян, продолжении дела предков для многих поколений потомственных рыбаков. Представители этой профессии — самоотверженные, сильные духом люди. Гордость Ямала», — передаются слова Дмитрия Артюхова на окружном сайте правительства ЯНАО. Глава региона также поблагодарил специалистов отрасли за их труд и пожелал больших уловов, хорошей погоды и профессиональной удачи. Он отметил, что рыбные богатства округа — это щедрый подарок земли, а каждый житель региона так или иначе считает этот праздник своим. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей области с Днем рыбака. Он пожелал любителям и профессионалам хороших уловов, везения и здоровья.

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назвал работников рыбохозяйственной отрасли гордостью региона, а их труд играет большую роль в поддержании продовольственной безопасности и улучшения качества жизни ямальцев. Об этом губернатор сообщил в своем поздравлении рыбаков с профессиональным праздником. «Рыбохозяйственный комплекс играет большую роль в поддержании продовольственной безопасности автономного округа, сохранении водных биоресурсов, улучшении качества жизни северян, продолжении дела предков для многих поколений потомственных рыбаков. Представители этой профессии — самоотверженные, сильные духом люди. Гордость Ямала», — передаются слова Дмитрия Артюхова на окружном сайте правительства ЯНАО. Глава региона также поблагодарил специалистов отрасли за их труд и пожелал больших уловов, хорошей погоды и профессиональной удачи. Он отметил, что рыбные богатства округа — это щедрый подарок земли, а каждый житель региона так или иначе считает этот праздник своим. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей области с Днем рыбака. Он пожелал любителям и профессионалам хороших уловов, везения и здоровья.