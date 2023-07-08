08 июля 2023
07 июля 2023

Губернатор Артюхов отметил заслуги рыбаков в ЯНАО

Губернатор Артюхов в День рыбака назвал работников отрасли гордостью региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов назвал рыбаков гордостью региона Фото:

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назвал работников рыбохозяйственной отрасли гордостью региона, а их труд играет большую роль в поддержании продовольственной безопасности и улучшения качества жизни ямальцев. Об этом губернатор сообщил в своем поздравлении рыбаков с профессиональным праздником.

«Рыбохозяйственный комплекс играет большую роль в поддержании продовольственной безопасности автономного округа, сохранении водных биоресурсов, улучшении качества жизни северян, продолжении дела предков для многих поколений потомственных рыбаков. Представители этой профессии — самоотверженные, сильные духом люди. Гордость Ямала», — передаются слова Дмитрия Артюхова на окружном сайте правительства ЯНАО.

Глава региона также поблагодарил специалистов отрасли за их труд и пожелал больших уловов, хорошей погоды и профессиональной удачи. Он отметил, что рыбные богатства округа — это щедрый подарок земли, а каждый житель региона так или иначе считает этот праздник своим.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей области с Днем рыбака. Он пожелал любителям и профессионалам хороших уловов, везения и здоровья.

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Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назвал работников рыбохозяйственной отрасли гордостью региона, а их труд играет большую роль в поддержании продовольственной безопасности и улучшения качества жизни ямальцев. Об этом губернатор сообщил в своем поздравлении рыбаков с профессиональным праздником. «Рыбохозяйственный комплекс играет большую роль в поддержании продовольственной безопасности автономного округа, сохранении водных биоресурсов, улучшении качества жизни северян, продолжении дела предков для многих поколений потомственных рыбаков. Представители этой профессии — самоотверженные, сильные духом люди. Гордость Ямала», — передаются слова Дмитрия Артюхова на окружном сайте правительства ЯНАО. Глава региона также поблагодарил специалистов отрасли за их труд и пожелал больших уловов, хорошей погоды и профессиональной удачи. Он отметил, что рыбные богатства округа — это щедрый подарок земли, а каждый житель региона так или иначе считает этот праздник своим. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей области с Днем рыбака. Он пожелал любителям и профессионалам хороших уловов, везения и здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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