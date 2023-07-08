Самый жаркий «Иннопром» ожидает своих гостей

Гостей «Иннопрома» предупредили об аномальной жаре в Екатеринбурге в день открытия выставки

«Иннопром» стартует в понедельник 10 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU

Гостей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» просят с собой взять воду и головные уборы. Это связано с аномальной жарой, которая ожидается в день открытия мероприятия.

«Доступ на площадку будет организован максимально быстро. Планируется работа дополнительных зон досмотра. Наличие воды и головных уборов сделает эту процедуру максимально комфортной», — рассказали в официальном telegram-канале выставки.

По сообщениям синоптиков, Свердловскую область ожидают аномально-жаркие дни 9 и 10 июля. Столбик термометра местами поднимется до 40 градусов.

«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В нынешнем году страна-партнер выставки — Беларусь. Среди вип-гостей ожидают — премьер-министра РФ Михаила Мишустина, премьер-министра Беларуси Романа Головченко, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов.