08 июля 2023

Самый жаркий «Иннопром» ожидает своих гостей

Гостей «Иннопрома» предупредили об аномальной жаре в Екатеринбурге в день открытия выставки
© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2022, день первый. Екатеринбург, иннопром, экспо, екатерибург экспо
«Иннопром» стартует в понедельник 10 июля Фото:

Гостей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» просят с собой взять воду и головные уборы. Это связано с аномальной жарой, которая ожидается в день открытия мероприятия.

«Доступ на площадку будет организован максимально быстро. Планируется работа дополнительных зон досмотра. Наличие воды и головных уборов сделает эту процедуру максимально комфортной», — рассказали в официальном telegram-канале выставки.

По сообщениям синоптиков, Свердловскую область ожидают аномально-жаркие дни 9 и 10 июля. Столбик термометра местами поднимется до 40 градусов.

«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В нынешнем году страна-партнер выставки — Беларусь. Среди вип-гостей ожидают — премьер-министра РФ Михаила Мишустина, премьер-министра Беларуси Романа Головченко, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов.

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Гостей международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» просят с собой взять воду и головные уборы. Это связано с аномальной жарой, которая ожидается в день открытия мероприятия. «Доступ на площадку будет организован максимально быстро. Планируется работа дополнительных зон досмотра. Наличие воды и головных уборов сделает эту процедуру максимально комфортной», — рассказали в официальном telegram-канале выставки. По сообщениям синоптиков, Свердловскую область ожидают аномально-жаркие дни 9 и 10 июля. Столбик термометра местами поднимется до 40 градусов. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. В нынешнем году страна-партнер выставки — Беларусь. Среди вип-гостей ожидают — премьер-министра РФ Михаила Мишустина, премьер-министра Беларуси Романа Головченко, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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