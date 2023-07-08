Депутат, судимый за критику СВО, пошел на выборы в Екатеринбурге

09 июля 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Чиновники хотели лишить Алексея Холодарева мандата, но так и не придумали, как это сделать законно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, которого в прошлом году судили по статье о дискредитации армии РФ, пошел на переизбрание. Его, ранее исключенного из «Справедливой России», выдвинуло «Яблоко» — по общегородскому списку (непроходное четвертое место) и в одномандатном округе №5, где мэрия и «Единая Россия» ведут сотрудника УГМК Алексея Смирнова. По данным URA.RU, в «Яблоке» долго думали, поддерживать ли Холодарева: партия, хоть и выступает против спецоперации РФ на Украине, высказывается не так радикально. И Холодарева попросили придерживаться именно партийной риторики. В 2022-м суды дважды штрафовали его по статье о дискредитации армии РФ, а затем он подвергся аресту на 14 суток. Депутата причисляют к антимэрской фракции миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). В действующий созыв гордумы он попал в 2018 году по спискам СР.

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Холодарев, которого в прошлом году судили по статье о дискредитации армии РФ, пошел на переизбрание. Его, ранее исключенного из «Справедливой России», выдвинуло «Яблоко» — по общегородскому списку (непроходное четвертое место) и в одномандатном округе №5, где мэрия и «Единая Россия» ведут сотрудника УГМК Алексея Смирнова. По данным URA.RU, в «Яблоке» долго думали, поддерживать ли Холодарева: партия, хоть и выступает против спецоперации РФ на Украине, высказывается не так радикально. И Холодарева попросили придерживаться именно партийной риторики. В 2022-м суды дважды штрафовали его по статье о дискредитации армии РФ, а затем он подвергся аресту на 14 суток. Депутата причисляют к антимэрской фракции миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). В действующий созыв гордумы он попал в 2018 году по спискам СР.