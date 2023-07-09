На Эльбрусе из-за непогоды застряла группа туристов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, путешествие, поход, туристы, природа россии, природа кавказа, приэльбрусье, гора эльбрус, туризм, горы
Туристы застряли на Эльбрусе 9 июля (архивное фото) Фото:

Несколько туристов застряло на горе Эльбрус из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике (КБР).

«Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров группа из четырех человек не может спуститься из-за погодных условий и попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели», — передает ТАСС информацию пресс-службы. Отмечается, что для спасения задействована бригада из пяти человек и одной единицы техники. Высота самого Эльбруса достигает 5 642 метра. Многие туристы со всего мира хотят покорить эту высоту.

Определить точное местоположение из-за метеоусловий крайне сложно. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС отметили, что для поисков было отправлено еще четыре человека.

До этого в МЧС России предупреждали, что на Эльбрус надвигается непогода. Отмечалось, что порыва ветра могут достигать скорости до 25 м/с, а в регионе будут идти сильные дожди.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько туристов застряло на горе Эльбрус из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике (КБР). «Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров группа из четырех человек не может спуститься из-за погодных условий и попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели», — передает ТАСС информацию пресс-службы. Отмечается, что для спасения задействована бригада из пяти человек и одной единицы техники. Высота самого Эльбруса достигает 5 642 метра. Многие туристы со всего мира хотят покорить эту высоту. Определить точное местоположение из-за метеоусловий крайне сложно. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС отметили, что для поисков было отправлено еще четыре человека. До этого в МЧС России предупреждали, что на Эльбрус надвигается непогода. Отмечалось, что порыва ветра могут достигать скорости до 25 м/с, а в регионе будут идти сильные дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...