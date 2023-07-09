На Эльбрусе из-за непогоды застряла группа туристов

09 июля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Туристы застряли на Эльбрусе 9 июля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько туристов застряло на горе Эльбрус из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике (КБР). «Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров группа из четырех человек не может спуститься из-за погодных условий и попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели», — передает ТАСС информацию пресс-службы. Отмечается, что для спасения задействована бригада из пяти человек и одной единицы техники. Высота самого Эльбруса достигает 5 642 метра. Многие туристы со всего мира хотят покорить эту высоту. Определить точное местоположение из-за метеоусловий крайне сложно. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС отметили, что для поисков было отправлено еще четыре человека. До этого в МЧС России предупреждали, что на Эльбрус надвигается непогода. Отмечалось, что порыва ветра могут достигать скорости до 25 м/с, а в регионе будут идти сильные дожди.

Несколько туристов застряло на горе Эльбрус из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике (КБР). «Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров группа из четырех человек не может спуститься из-за погодных условий и попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели», — передает ТАСС информацию пресс-службы. Отмечается, что для спасения задействована бригада из пяти человек и одной единицы техники. Высота самого Эльбруса достигает 5 642 метра. Многие туристы со всего мира хотят покорить эту высоту. Определить точное местоположение из-за метеоусловий крайне сложно. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС отметили, что для поисков было отправлено еще четыре человека. До этого в МЧС России предупреждали, что на Эльбрус надвигается непогода. Отмечалось, что порыва ветра могут достигать скорости до 25 м/с, а в регионе будут идти сильные дожди.