08 июля 2023
07 июля 2023

В ХМАО прокуратура взяла на контроль задержку рейса Utair из Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, перон аэропорта, самолеты, аэропорт внуково, ту 154
На борт ожидается 136 пассажиров Фото:

Сургутская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Сургут — Саратов. По информации надзорного ведомства в соцсети, инцидент произошел из-за позднего прибытия воздушного судна.

«09.07.2023 в аэропорту города Сургута задержан к вылету рейс номер UT-9726 авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Саратов. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что самолет должен был вылететь в 9.55. В настоящее время планируемое время вылета воздушного судна в 17.30. Транспортный прокурор осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 9 июля в аэропорту Рощино произошла задержка рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард из-за технической неисправности воздушного судна. Рейс был перенесен более чем на четыре часа.

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Сургутская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Сургут — Саратов. По информации надзорного ведомства в соцсети, инцидент произошел из-за позднего прибытия воздушного судна. «09.07.2023 в аэропорту города Сургута задержан к вылету рейс номер UT-9726 авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Саратов. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что самолет должен был вылететь в 9.55. В настоящее время планируемое время вылета воздушного судна в 17.30. Транспортный прокурор осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 9 июля в аэропорту Рощино произошла задержка рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард из-за технической неисправности воздушного судна. Рейс был перенесен более чем на четыре часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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