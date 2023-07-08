В ХМАО прокуратура взяла на контроль задержку рейса Utair из Сургута

09 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

На борт ожидается 136 пассажиров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сургутская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Сургут — Саратов. По информации надзорного ведомства в соцсети, инцидент произошел из-за позднего прибытия воздушного судна. «09.07.2023 в аэропорту города Сургута задержан к вылету рейс номер UT-9726 авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Саратов. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что самолет должен был вылететь в 9.55. В настоящее время планируемое время вылета воздушного судна в 17.30. Транспортный прокурор осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 9 июля в аэропорту Рощино произошла задержка рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард из-за технической неисправности воздушного судна. Рейс был перенесен более чем на четыре часа.

Сургутская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Сургут — Саратов. По информации надзорного ведомства в соцсети, инцидент произошел из-за позднего прибытия воздушного судна. «09.07.2023 в аэропорту города Сургута задержан к вылету рейс номер UT-9726 авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Саратов. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что самолет должен был вылететь в 9.55. В настоящее время планируемое время вылета воздушного судна в 17.30. Транспортный прокурор осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени 9 июля в аэропорту Рощино произошла задержка рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард из-за технической неисправности воздушного судна. Рейс был перенесен более чем на четыре часа.