Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Салехард

09 июля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Задержка рейса произошла по причине технической неисправности самолета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюмени 9 июля в аэропорту Рощино произошла задержка рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард более чем на четыре часа. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. «09.07.2023 в аэропорту г. Тюмени (Рощино) произошла задержка рейса 10 авиакомпании „Ямал“ по маршруту Тюмень — Салехард. Планируемое время вылета 11 часов 20 минут 09.07.2023. Тюменским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. В справочной службе тюменского аэропорта корреспонденту URA.RU уточнили, что причина задержки в технической неисправности самолета. В настоящее время прибыло и готовится к вылету другое судно. Дополнительного переноса рейса не планируется. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Рощино в Тюмени 8 июля по технической причине произошла задержка самолета авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал в Москву. Самолет из Тюмени должен был улететь в 17:00, однако время вылета было перенесено на 00:00.

В Тюмени 9 июля в аэропорту Рощино произошла задержка рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард более чем на четыре часа. Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров. «09.07.2023 в аэропорту г. Тюмени (Рощино) произошла задержка рейса 10 авиакомпании „Ямал“ по маршруту Тюмень — Салехард. Планируемое время вылета 11 часов 20 минут 09.07.2023. Тюменским транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. В справочной службе тюменского аэропорта корреспонденту URA.RU уточнили, что причина задержки в технической неисправности самолета. В настоящее время прибыло и готовится к вылету другое судно. Дополнительного переноса рейса не планируется. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Рощино в Тюмени 8 июля по технической причине произошла задержка самолета авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал в Москву. Самолет из Тюмени должен был улететь в 17:00, однако время вылета было перенесено на 00:00.