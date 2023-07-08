В Екатеринбург прилетел премьер-министр Белоруссии

Романа Головченко сопровождает первый замгубернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко прилетел в Екатеринбург, рассказал URA.RU участники встречающей делегации. Из Кольцово Головченко в компании первого замгубернатора Алексея Шмыкова отправился к ТЦ «Мега» — на фестиваль белорусских товаров, концерт «Песняров» и танцевальное шоу тракторов Belarus.

А днем 10 июля в столицу Урала прилетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он, Головченко и премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов — основные участники «Иннопрома-2023». Они примут участие в главной стратегической сессии — «Устойчивое производство. Стратегия обновления». Закрытие выставки намечено на 13 июля.