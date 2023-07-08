08 июля 2023

В Екатеринбург прилетел премьер-министр Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, головченко роман
Романа Головченко сопровождает первый замгубернатора Фото:

Глава правительства Белоруссии Роман Головченко прилетел в Екатеринбург, рассказал URA.RU участники встречающей делегации. Из Кольцово Головченко в компании первого замгубернатора Алексея Шмыкова отправился к ТЦ «Мега» — на фестиваль белорусских товаров, концерт «Песняров» и танцевальное шоу тракторов Belarus.

А днем 10 июля в столицу Урала прилетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он, Головченко и премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов — основные участники «Иннопрома-2023». Они примут участие в главной стратегической сессии — «Устойчивое производство. Стратегия обновления». Закрытие выставки намечено на 13 июля.

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Глава правительства Белоруссии Роман Головченко прилетел в Екатеринбург, рассказал URA.RU участники встречающей делегации. Из Кольцово Головченко в компании первого замгубернатора Алексея Шмыкова отправился к ТЦ «Мега» — на фестиваль белорусских товаров, концерт «Песняров» и танцевальное шоу тракторов Belarus. А днем 10 июля в столицу Урала прилетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он, Головченко и премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов — основные участники «Иннопрома-2023». Они примут участие в главной стратегической сессии — «Устойчивое производство. Стратегия обновления». Закрытие выставки намечено на 13 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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