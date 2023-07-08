08 июля 2023

Куйвашев встретил приглашенную на «Иннопром» делегацию из Беларуси. Фото, видео

Свердловский губернатор встретил в Кольцово премьер-министра Беларуси Головченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Премьер-министр Беларуси посетит выставку «Иннопром» Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил в аэропорту Кольцово премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, который прибыл в Екатеринбург для участия в международной выставке «Иннопром». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Премьер-министр Республики Беларусь Романа Головченко возглавляет белорусскую делегацию на международной выставке „Иннопром“. Республика Беларусь в 2023 году является страной-партнером выставки, которая стартует 10 июля. Тема промышленного форума — „Устойчивое производство: стратегии обновления“», — рассказали в официальном telegram-канале департамента информполитики.

Ранее URA.RU сообщало о белорусском стенде на выставке «Иннопром». Гости представят скоростные лифты, мобильные парковки и карьерную технику БелАЗ.

«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году — Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил в аэропорту Кольцово премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, который прибыл в Екатеринбург для участия в международной выставке «Иннопром». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Премьер-министр Республики Беларусь Романа Головченко возглавляет белорусскую делегацию на международной выставке „Иннопром“. Республика Беларусь в 2023 году является страной-партнером выставки, которая стартует 10 июля. Тема промышленного форума — „Устойчивое производство: стратегии обновления“», — рассказали в официальном telegram-канале департамента информполитики. Ранее URA.RU сообщало о белорусском стенде на выставке «Иннопром». Гости представят скоростные лифты, мобильные парковки и карьерную технику БелАЗ. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году — Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.
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