Свердловский губернатор встретил в Кольцово премьер-министра Беларуси Головченко

Премьер-министр Беларуси посетит выставку «Иннопром» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретил в аэропорту Кольцово премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, который прибыл в Екатеринбург для участия в международной выставке «Иннопром». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Премьер-министр Республики Беларусь Романа Головченко возглавляет белорусскую делегацию на международной выставке „Иннопром“. Республика Беларусь в 2023 году является страной-партнером выставки, которая стартует 10 июля. Тема промышленного форума — „Устойчивое производство: стратегии обновления“», — рассказали в официальном telegram-канале департамента информполитики.

Ранее URA.RU сообщало о белорусском стенде на выставке «Иннопром». Гости представят скоростные лифты, мобильные парковки и карьерную технику БелАЗ.

«Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году — Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик, а также премьер Казахстана Алихан Смаилов с замом Маратом Карабаевым. Кроме них на мероприятие ждут мэра Москвы Сергея Собянина и других випов.