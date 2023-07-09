В Латвии рассылают штрафы за поздравления с 9 Мая

09 июля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Жителей Латвии стали штрафовать за праздничные посты в честь 9 Мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Латвии стали получать штрафы за публикацию поздравительных постов в честь 9 Мая. Ограничения коснулись также и тех, кто поставил лайк под постом. «Людей привлекают к административной ответственности за поздравительные посты в социальных сетях. Количество нарушителей и суммы штрафов комментировать отказались», — передает RT комментарий госполиции Латвии. Отмечается, что штрафы стали приходить даже тем, кто поставил лайк на публикацию. По информации сети новостных изданий в Прибалтике Delfi, сумма штрафов может достигать 350 евро. В апреле парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в стране на 9 Мая. Гражданам было запрещено участвовать в митингах и шествиях. Ранее Латвия входила в состав СССР. В те времена праздник Победы отмечался в республике.

Жители Латвии стали получать штрафы за публикацию поздравительных постов в честь 9 Мая. Ограничения коснулись также и тех, кто поставил лайк под постом. «Людей привлекают к административной ответственности за поздравительные посты в социальных сетях. Количество нарушителей и суммы штрафов комментировать отказались», — передает RT комментарий госполиции Латвии. Отмечается, что штрафы стали приходить даже тем, кто поставил лайк на публикацию. По информации сети новостных изданий в Прибалтике Delfi, сумма штрафов может достигать 350 евро. В апреле парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в стране на 9 Мая. Гражданам было запрещено участвовать в митингах и шествиях. Ранее Латвия входила в состав СССР. В те времена праздник Победы отмечался в республике.