В Латвии рассылают штрафы за поздравления с 9 Мая

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Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень , георгиевская лента, голубь мира, день победы, 9 мая, георгиевская ленточка
Жителей Латвии стали штрафовать за праздничные посты в честь 9 Мая Фото:

Жители Латвии стали получать штрафы за публикацию поздравительных постов в честь 9 Мая. Ограничения коснулись также и тех, кто поставил лайк под постом.

«Людей привлекают к административной ответственности за поздравительные посты в социальных сетях. Количество нарушителей и суммы штрафов комментировать отказались», — передает RT комментарий госполиции Латвии. Отмечается, что штрафы стали приходить даже тем, кто поставил лайк на публикацию. По информации сети новостных изданий в Прибалтике Delfi, сумма штрафов может достигать 350 евро.

В апреле парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в стране на 9 Мая. Гражданам было запрещено участвовать в митингах и шествиях. Ранее Латвия входила в состав СССР. В те времена праздник Победы отмечался в республике.

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Жители Латвии стали получать штрафы за публикацию поздравительных постов в честь 9 Мая. Ограничения коснулись также и тех, кто поставил лайк под постом. «Людей привлекают к административной ответственности за поздравительные посты в социальных сетях. Количество нарушителей и суммы штрафов комментировать отказались», — передает RT комментарий госполиции Латвии. Отмечается, что штрафы стали приходить даже тем, кто поставил лайк на публикацию. По информации сети новостных изданий в Прибалтике Delfi, сумма штрафов может достигать 350 евро. В апреле парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий в стране на 9 Мая. Гражданам было запрещено участвовать в митингах и шествиях. Ранее Латвия входила в состав СССР. В те времена праздник Победы отмечался в республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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