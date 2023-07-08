08 июля 2023
07 июля 2023

В Кургане собака по кличке Каспер помогла полиции поймать вора

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , полиция, полицейский, наручники
В Кургане служебная собака помогла найти похитителя велосипедов Фото:

В Кургане служебная собака по кличке Каспер помогла полиции выйти на след злоумышленника, укравшего у 39-летней жительницы города велосипед. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В составе следственно-оперативной группы на место, где пропал велосипед, прибыла кинолог капитан полиции Татьяна Васильева со служебной собакой по кличке Каспер Ласт Хатхи. Сотрудник полиции пустила овчарку по следу и собака нашла дом злоумышленника», — рассказала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что злоумышленником оказался неоднократно судимый 36-летний курганец. По данным полиции, вор уже сознался в краже велосипеда у женщины. Пресс-служба отметила, что хозяйка велосипеда ежедневно приезжала на нем на работу в торговый павильон. Однако женщина забывала закреплять велосипед защитными устройствами, этим и воспользовался вор.

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В Кургане служебная собака по кличке Каспер помогла полиции выйти на след злоумышленника, укравшего у 39-летней жительницы города велосипед. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «В составе следственно-оперативной группы на место, где пропал велосипед, прибыла кинолог капитан полиции Татьяна Васильева со служебной собакой по кличке Каспер Ласт Хатхи. Сотрудник полиции пустила овчарку по следу и собака нашла дом злоумышленника», — рассказала пресс-служба ведомства. Уточняется, что злоумышленником оказался неоднократно судимый 36-летний курганец. По данным полиции, вор уже сознался в краже велосипеда у женщины. Пресс-служба отметила, что хозяйка велосипеда ежедневно приезжала на нем на работу в торговый павильон. Однако женщина забывала закреплять велосипед защитными устройствами, этим и воспользовался вор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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