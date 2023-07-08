В Кургане собака по кличке Каспер помогла полиции поймать вора

В Кургане служебная собака помогла найти похитителя велосипедов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане служебная собака по кличке Каспер помогла полиции выйти на след злоумышленника, укравшего у 39-летней жительницы города велосипед. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В составе следственно-оперативной группы на место, где пропал велосипед, прибыла кинолог капитан полиции Татьяна Васильева со служебной собакой по кличке Каспер Ласт Хатхи. Сотрудник полиции пустила овчарку по следу и собака нашла дом злоумышленника», — рассказала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что злоумышленником оказался неоднократно судимый 36-летний курганец. По данным полиции, вор уже сознался в краже велосипеда у женщины. Пресс-служба отметила, что хозяйка велосипеда ежедневно приезжала на нем на работу в торговый павильон. Однако женщина забывала закреплять велосипед защитными устройствами, этим и воспользовался вор.