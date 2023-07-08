Премьер-министр Беларуси обозначил развитие сотрудничества со Свердловской областью

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко рассказал о проведенной работе по определению важнейших направлений и подписанию ряда соглашений о сотрудничестве со Свердловской областью. Об этом он сообщил на брифинге в Екатеринбурге.
«Речь идет о подписании соглашения о создании сборочного производства лифтового оборудования. Еще одно направление — поставки троллейбусов „Белкоммунмаш“ для Екатеринбурга. Уже отгружено 18 троллейбусов. В ближайшие годы Беларусь планирует поставлять по 50 троллейбусов ежегодно», — приводит слова Головченко Belta.
Ранее URA.RU сообщало о прибытии премьер-министра Беларуси в Екатеринбург. Он представляет государство-партнера международной выставки «Иннопром», которая стартует 10 июля.
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