08 июля 2023

Премьер-министр Беларуси обозначил развитие сотрудничества со Свердловской областью

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, головченко роман
Премьер-министр Беларуси Головченко рассказал о новых проектах Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко рассказал о проведенной работе по определению важнейших направлений и подписанию ряда соглашений о сотрудничестве со Свердловской областью. Об этом он сообщил на брифинге в Екатеринбурге.

«Речь идет о подписании соглашения о создании сборочного производства лифтового оборудования. Еще одно направление — поставки троллейбусов „Белкоммунмаш“ для Екатеринбурга. Уже отгружено 18 троллейбусов. В ближайшие годы Беларусь планирует поставлять по 50 троллейбусов ежегодно», — приводит слова Головченко Belta.

Ранее URA.RU сообщало о прибытии премьер-министра Беларуси в Екатеринбург. Он представляет государство-партнера международной выставки «Иннопром», которая стартует 10 июля.

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Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко рассказал о проведенной работе по определению важнейших направлений и подписанию ряда соглашений о сотрудничестве со Свердловской областью. Об этом он сообщил на брифинге в Екатеринбурге. «Речь идет о подписании соглашения о создании сборочного производства лифтового оборудования. Еще одно направление — поставки троллейбусов „Белкоммунмаш“ для Екатеринбурга. Уже отгружено 18 троллейбусов. В ближайшие годы Беларусь планирует поставлять по 50 троллейбусов ежегодно», — приводит слова Головченко Belta. Ранее URA.RU сообщало о прибытии премьер-министра Беларуси в Екатеринбург. Он представляет государство-партнера международной выставки «Иннопром», которая стартует 10 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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