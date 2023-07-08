Премьер-министр Беларуси обозначил развитие сотрудничества со Свердловской областью

09 июля 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Беларуси Головченко рассказал о новых проектах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко рассказал о проведенной работе по определению важнейших направлений и подписанию ряда соглашений о сотрудничестве со Свердловской областью. Об этом он сообщил на брифинге в Екатеринбурге. «Речь идет о подписании соглашения о создании сборочного производства лифтового оборудования. Еще одно направление — поставки троллейбусов „Белкоммунмаш“ для Екатеринбурга. Уже отгружено 18 троллейбусов. В ближайшие годы Беларусь планирует поставлять по 50 троллейбусов ежегодно», — приводит слова Головченко Belta. Ранее URA.RU сообщало о прибытии премьер-министра Беларуси в Екатеринбург. Он представляет государство-партнера международной выставки «Иннопром», которая стартует 10 июля.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко рассказал о проведенной работе по определению важнейших направлений и подписанию ряда соглашений о сотрудничестве со Свердловской областью. Об этом он сообщил на брифинге в Екатеринбурге. «Речь идет о подписании соглашения о создании сборочного производства лифтового оборудования. Еще одно направление — поставки троллейбусов „Белкоммунмаш“ для Екатеринбурга. Уже отгружено 18 троллейбусов. В ближайшие годы Беларусь планирует поставлять по 50 троллейбусов ежегодно», — приводит слова Головченко Belta. Ранее URA.RU сообщало о прибытии премьер-министра Беларуси в Екатеринбург. Он представляет государство-партнера международной выставки «Иннопром», которая стартует 10 июля.