Экс-генсек НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям

09 июля 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11—12 июля Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен не исключил, что Украина может вступить в альянс по частям. Ранее в НАТО по частям вступила Германия в 1955 году. «Конечно, все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», — заявил Андерс Расмуссен, отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО по частям. Он отметил, что вступление западной и центральной частей Украины в НАТО может существенным образом повлиять на жителей Европы. В истории уже был такой случай, когда страна по частям становилась членом НАТО. Это произошло с ФРГ в 1955 году, когда ГДР находилась под контролем СССР. Слова Расмуссен приводит немецкое редакционное объединение RND . Расмуссен подчеркнул, что сейчас в НАТО идет активное обсуждение принятия Украины. Сложность заключается в том, что альянсу придется вступить в конфликт с Россией в случае присоединения всей части Украины. Поэтому было предложено присоединить сначала западную и центральную части, которые не находятся в зоне спецоперации. Таким образом пятая статья договора альянса не будет действовать. Если с этими предложениями согласятся страны НАТО на саммите в Вильнюсе 11—12 июля, то Украина может стать членом альянса в 2024 году. Однако до этого момента отдельные государства могут предоставлять Киеву гарантии безопасности, отметил Андерс Расмуссен. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Украина обладает правом стать членом альянса. Об этом он заявил после разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Однако лидер США Джо Байден не согласен с этим. По его мнению, Украина еще не готова к присоединению к НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен не исключил, что Украина может вступить в альянс по частям. Ранее в НАТО по частям вступила Германия в 1955 году. «Конечно, все это сложно, и в конечном итоге все зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно», — заявил Андерс Расмуссен, отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО по частям. Он отметил, что вступление западной и центральной частей Украины в НАТО может существенным образом повлиять на жителей Европы. В истории уже был такой случай, когда страна по частям становилась членом НАТО. Это произошло с ФРГ в 1955 году, когда ГДР находилась под контролем СССР. Слова Расмуссен приводит немецкое редакционное объединение RND. Расмуссен подчеркнул, что сейчас в НАТО идет активное обсуждение принятия Украины. Сложность заключается в том, что альянсу придется вступить в конфликт с Россией в случае присоединения всей части Украины. Поэтому было предложено присоединить сначала западную и центральную части, которые не находятся в зоне спецоперации. Таким образом пятая статья договора альянса не будет действовать. Если с этими предложениями согласятся страны НАТО на саммите в Вильнюсе 11—12 июля, то Украина может стать членом альянса в 2024 году. Однако до этого момента отдельные государства могут предоставлять Киеву гарантии безопасности, отметил Андерс Расмуссен. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Украина обладает правом стать членом альянса. Об этом он заявил после разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Однако лидер США Джо Байден не согласен с этим. По его мнению, Украина еще не готова к присоединению к НАТО.