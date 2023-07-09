09 июля 2023

Захарова раскритиковала штрафы в Латвии за поздравления с Днем Победы

Захарова сочла диктатурой либерализма штрафы в Латвии за поздравления с Днем Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Захарова усмотрела нацистские корни в штрафах латвийцев Фото:

Штрафы для жителей Латвии из-за поздравлений с Днем Победы являются проявлением либеральной диктатуры, имеющей свои корни в нацизме. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Госполиция Латвии штрафует жителей страны на 350 евро за поздравления с Днем Победы в соцсетях. Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — написала Захарова у себя в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что жители Латвии начали получать штрафы из-за публикаций поздравительных постов в честь Дня Победы. Штрафы коснулись и тех, кто ставил лайки под соответствующими постами в соцсетях. Также стало известно, что Рига решила прекратить выдавать гражданам России любые типы виз, передает «Царьград». В МИД Латвии уточнили, что причина запрета связана с политической обстановкой в РФ.

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Штрафы для жителей Латвии из-за поздравлений с Днем Победы являются проявлением либеральной диктатуры, имеющей свои корни в нацизме. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Госполиция Латвии штрафует жителей страны на 350 евро за поздравления с Днем Победы в соцсетях. Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Ранее сообщалось, что жители Латвии начали получать штрафы из-за публикаций поздравительных постов в честь Дня Победы. Штрафы коснулись и тех, кто ставил лайки под соответствующими постами в соцсетях. Также стало известно, что Рига решила прекратить выдавать гражданам России любые типы виз, передает «Царьград». В МИД Латвии уточнили, что причина запрета связана с политической обстановкой в РФ.
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