Штрафы для жителей Латвии из-за поздравлений с Днем Победы являются проявлением либеральной диктатуры, имеющей свои корни в нацизме. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Госполиция Латвии штрафует жителей страны на 350 евро за поздравления с Днем Победы в соцсетях. Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — написала Захарова у себя в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что жители Латвии начали получать штрафы из-за публикаций поздравительных постов в честь Дня Победы. Штрафы коснулись и тех, кто ставил лайки под соответствующими постами в соцсетях. Также стало известно, что Рига решила прекратить выдавать гражданам России любые типы виз, передает «Царьград». В МИД Латвии уточнили, что причина запрета связана с политической обстановкой в РФ.
Штрафы для жителей Латвии из-за поздравлений с Днем Победы являются проявлением либеральной диктатуры, имеющей свои корни в нацизме. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Госполиция Латвии штрафует жителей страны на 350 евро за поздравления с Днем Победы в соцсетях. Диктатура либерализма с нацистскими корнями», — написала Захарова у себя в telegram-канале. Ранее сообщалось, что жители Латвии начали получать штрафы из-за публикаций поздравительных постов в честь Дня Победы. Штрафы коснулись и тех, кто ставил лайки под соответствующими постами в соцсетях. Также стало известно, что Рига решила прекратить выдавать гражданам России любые типы виз, передает «Царьград». В МИД Латвии уточнили, что причина запрета связана с политической обстановкой в РФ.