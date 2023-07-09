09 июля 2023

Генерал Ходжес: Украину ждет разочарование в Вильнюсе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, ВСУ, stock
Ходжес также считает, что Киев получит новый пакет вооружений Фото:

Киев не получит на саммите НАТО в Вильнюсе гарантий безопасности. Союзники, напротив, попытаются избежать подобного развития событий. Такое мнение выразил экс-командующий армией Соединенных Штатов генерал Бэн Ходжес.

«США и несколько других стран попытаются смягчить разочарование Украины, предложив ей пакет вооружений. Наконец, говорят и о „гарантиях безопасности“, но никаких других гарантий безопасности для Украины, кроме членства в НАТО, нет. Правительство США предпримет шаги, чтобы избежать этого (гарантий для Украины — прим. URA.RU)», — сказал Ходжес в интервью порталу Interia.

Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон и Берлин не считают важным гарантировать Киеву автоматическое членство в Североатлантическом альянсе. Согласно словам газеты, обе страны попытаются сформулировать по итогам встречи обтекаемую формулировку относительно перспектив для Украины.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев не получит на саммите НАТО в Вильнюсе гарантий безопасности. Союзники, напротив, попытаются избежать подобного развития событий. Такое мнение выразил экс-командующий армией Соединенных Штатов генерал Бэн Ходжес. «США и несколько других стран попытаются смягчить разочарование Украины, предложив ей пакет вооружений. Наконец, говорят и о „гарантиях безопасности“, но никаких других гарантий безопасности для Украины, кроме членства в НАТО, нет. Правительство США предпримет шаги, чтобы избежать этого (гарантий для Украины — прим. URA.RU)», — сказал Ходжес в интервью порталу Interia. Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон и Берлин не считают важным гарантировать Киеву автоматическое членство в Североатлантическом альянсе. Согласно словам газеты, обе страны попытаются сформулировать по итогам встречи обтекаемую формулировку относительно перспектив для Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...