Генерал Ходжес: Украину ждет разочарование в Вильнюсе

Киев не получит на саммите НАТО в Вильнюсе гарантий безопасности. Союзники, напротив, попытаются избежать подобного развития событий. Такое мнение выразил экс-командующий армией Соединенных Штатов генерал Бэн Ходжес.
«США и несколько других стран попытаются смягчить разочарование Украины, предложив ей пакет вооружений. Наконец, говорят и о „гарантиях безопасности“, но никаких других гарантий безопасности для Украины, кроме членства в НАТО, нет. Правительство США предпримет шаги, чтобы избежать этого (гарантий для Украины — прим. URA.RU)», — сказал Ходжес в
Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон и Берлин не считают важным гарантировать Киеву автоматическое членство в Североатлантическом альянсе. Согласно словам газеты, обе страны попытаются сформулировать по итогам встречи обтекаемую формулировку относительно перспектив для Украины.
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