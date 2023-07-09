Politico: ряд стран НАТО в срочном порядке согласовывают гарантии для Киева к саммиту

Ряд стран-членов НАТО начали анонимно обсуждать пакет долгосрочной помощи Украине накануне саммита альянса. На экстренных консультациях поднят вопрос гарантий безопасности для страны.
«Суть гарантий заключается в двусторонних обязательствах по предоставлению Украине долгосрочной помощи. Они сводятся к тому, что мы еще очень долго будем снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии», — пишет сайт «Politico», ссылаясь на заявление одного из дипломатов.
Ранее стало известно, что США и Германия не желают гарантировать Киеву членство в НАТО. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о начавшемся по этой причине расколе в стране, который может привести к революции.
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