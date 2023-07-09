09 июля 2023

Politico: ряд стран НАТО в срочном порядке согласовывают гарантии для Киева к саммиту

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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения. Пермь, отель, ереван, флаги сша и евросоюза, флаги нато, посольство
К саммиту НАТО ряд стран согласовывают гарантии помощи Украине Фото:

Ряд стран-членов НАТО начали анонимно обсуждать пакет долгосрочной помощи Украине накануне саммита альянса. На экстренных консультациях поднят вопрос гарантий безопасности для страны.

«Суть гарантий заключается в двусторонних обязательствах по предоставлению Украине долгосрочной помощи. Они сводятся к тому, что мы еще очень долго будем снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии», — пишет сайт «Politico», ссылаясь на заявление одного из дипломатов.

Ранее стало известно, что США и Германия не желают гарантировать Киеву членство в НАТО. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о начавшемся по этой причине расколе в стране, который может привести к революции.

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Ряд стран-членов НАТО начали анонимно обсуждать пакет долгосрочной помощи Украине накануне саммита альянса. На экстренных консультациях поднят вопрос гарантий безопасности для страны. «Суть гарантий заключается в двусторонних обязательствах по предоставлению Украине долгосрочной помощи. Они сводятся к тому, что мы еще очень долго будем снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии», — пишет сайт «Politico», ссылаясь на заявление одного из дипломатов. Ранее стало известно, что США и Германия не желают гарантировать Киеву членство в НАТО. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о начавшемся по этой причине расколе в стране, который может привести к революции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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