Экс-советник Кучмы грубо обратился к Зеленскому из-за надежд Киева вступить в НАТО

10 июля 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Олег Соскин: провал Украины со вступлением в НАТО может привести к революции Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несбывшиеся надежды украинского президента Владимира Зеленского о получении членства в НАТО могут привести к революции. О расколе в стране рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский, у тебя везде провал. Вы подняли цены на все. Все идет к революции», — заявил Соскин на видео в своем YouTube-канале. Автор видео добавил, что президенту Украины нужно было не пытаться вступить в военный альянс, а вступить в переговоры по прекращению боевых действий. Соскин подчеркнул, что это может быть революция, которая произойдет уже ближайшей осенью и станет уже четвертой по счету за последнее время. Также он отметил, что путинскую армию победить невозможно. «Украинцев уничтожают каждый день. Рейтинг Зеленского очень сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать», — убежден Соскин, отметив, что президент превратил свою страну в руины. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина еще не готова к членству в НАТО, к тому же среди лидеров стран альянса нет единого мнения по вопросу ее присоединения. Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен не исключил, что Украина может вступить в альянс по частям.

Несбывшиеся надежды украинского президента Владимира Зеленского о получении членства в НАТО могут привести к революции. О расколе в стране рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Зеленский, у тебя везде провал. Вы подняли цены на все. Все идет к революции», — заявил Соскин на видео в своем YouTube-канале. Автор видео добавил, что президенту Украины нужно было не пытаться вступить в военный альянс, а вступить в переговоры по прекращению боевых действий. Соскин подчеркнул, что это может быть революция, которая произойдет уже ближайшей осенью и станет уже четвертой по счету за последнее время. Также он отметил, что путинскую армию победить невозможно. «Украинцев уничтожают каждый день. Рейтинг Зеленского очень сильно падает, потому что все понимают, что он несет горе и не может ничего сделать», — убежден Соскин, отметив, что президент превратил свою страну в руины. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина еще не готова к членству в НАТО, к тому же среди лидеров стран альянса нет единого мнения по вопросу ее присоединения. Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен не исключил, что Украина может вступить в альянс по частям.