ВСУ избегают прямых столкновений с ВС РФ под Авдеевкой

10 июля 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

ВСУ стараются только демонстрировать присутствие, передает офицер Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются избегать прямого контакта с российскими военными на авдеевском направлении и отказываются от боевых действий. Об этом рассказал один из командиров зенитной батареи Южной группировки войск. «Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях», — сообщил офицер РИА Новости. По его словам, ВСУ сейчас отстреливаются с позиций только, чтобы продемонстрировать присутствие. Ранее под Авдеевкой в плен российским военным сдались несколько экипажей БМП. Среди сдавшихся были тяжелораненые солдаты ВСУ, им оказали медицинскую помощь, передает «Царьград».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются избегать прямого контакта с российскими военными на авдеевском направлении и отказываются от боевых действий. Об этом рассказал один из командиров зенитной батареи Южной группировки войск. «Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях», — сообщил офицер РИА Новости. По его словам, ВСУ сейчас отстреливаются с позиций только, чтобы продемонстрировать присутствие. Ранее под Авдеевкой в плен российским военным сдались несколько экипажей БМП. Среди сдавшихся были тяжелораненые солдаты ВСУ, им оказали медицинскую помощь, передает «Царьград».