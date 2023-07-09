ВСУ избегают прямых столкновений с ВС РФ под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются избегать прямого контакта с российскими военными на авдеевском направлении и отказываются от боевых действий. Об этом рассказал один из командиров зенитной батареи Южной группировки войск.
«Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях», — сообщил офицер РИА Новости. По его словам, ВСУ сейчас отстреливаются с позиций только, чтобы продемонстрировать присутствие.
Ранее под Авдеевкой в плен российским военным сдались несколько экипажей БМП. Среди сдавшихся были тяжелораненые солдаты ВСУ, им оказали медицинскую помощь, передает «Царьград».
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