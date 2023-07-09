09 июля 2023

ВСУ избегают прямых столкновений с ВС РФ под Авдеевкой

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, дозор, ВСУ, сбу, украинские военные, stock
ВСУ стараются только демонстрировать присутствие, передает офицер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются избегать прямого контакта с российскими военными на авдеевском направлении и отказываются от боевых действий. Об этом рассказал один из командиров зенитной батареи Южной группировки войск.

«Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях», — сообщил офицер РИА Новости. По его словам, ВСУ сейчас отстреливаются с позиций только, чтобы продемонстрировать присутствие.

Ранее под Авдеевкой в плен российским военным сдались несколько экипажей БМП. Среди сдавшихся были тяжелораненые солдаты ВСУ, им оказали медицинскую помощь, передает «Царьград».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются избегать прямого контакта с российскими военными на авдеевском направлении и отказываются от боевых действий. Об этом рассказал один из командиров зенитной батареи Южной группировки войск. «Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях», — сообщил офицер РИА Новости. По его словам, ВСУ сейчас отстреливаются с позиций только, чтобы продемонстрировать присутствие. Ранее под Авдеевкой в плен российским военным сдались несколько экипажей БМП. Среди сдавшихся были тяжелораненые солдаты ВСУ, им оказали медицинскую помощь, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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