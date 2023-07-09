«Известия»: цены на PlayStation и Xbox в РФ упали до минимума

10 июля 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Игровую приставку Playstation 5 можно приобрести за 48 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России снизилась стоимость на игровые приставки текущего поколения. Цены на игровую консоль Xbox Series X упали до 40 тысяч рублей. Об этом сообщила газета «Известия». По данным газеты, приставку PlayStation 5 можно найти за 48 тысяч рублей. «Сейчас у официальных ритейлеров ее (консоль Xbox Series X — прим. URA.RU) можно найти за 40 тысяч, в январе 2022-го ее цена была в диапазоне от 55 до 60 тысяч рублей», — говорится в материале. Отмечается, что в начале продаж цена консоли составляла 45 тысяч рублей, но компания Microsoft подняла стоимость до 50 тысяч рублей в 2021 году. По данным газеты, у консоли PlayStation 5 изначально цена была 47 тысяч рублей. В 2021 году увеличилась стоимость до 50 тысяч рублей. «Сегодня магазины предлагают ее приобрести в диапазоне от 48 тыс. до 56 тыс. рублей», — отмечается в материале. Ранее зимой стоимость консоли была около 70 тысяч рублей. Пресс-служба «Ситилинка» сообщила, что высокие цены были связаны с дефицитом техники. «По мере насыщения рынка и сокращения клиентского спроса цена понижалась», — заявили в пресс-службе. Ранее стало известно, что компания Microsoft заблокировала игровые приставки Xbox на территории России из-за международных санкций. Около ста тысяч россиян не смогли войти в свои аккаунты консолей Xbox, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России снизилась стоимость на игровые приставки текущего поколения. Цены на игровую консоль Xbox Series X упали до 40 тысяч рублей. Об этом сообщила газета «Известия». По данным газеты, приставку PlayStation 5 можно найти за 48 тысяч рублей. «Сейчас у официальных ритейлеров ее (консоль Xbox Series X — прим. URA.RU) можно найти за 40 тысяч, в январе 2022-го ее цена была в диапазоне от 55 до 60 тысяч рублей», — говорится в материале. Отмечается, что в начале продаж цена консоли составляла 45 тысяч рублей, но компания Microsoft подняла стоимость до 50 тысяч рублей в 2021 году. По данным газеты, у консоли PlayStation 5 изначально цена была 47 тысяч рублей. В 2021 году увеличилась стоимость до 50 тысяч рублей. «Сегодня магазины предлагают ее приобрести в диапазоне от 48 тыс. до 56 тыс. рублей», — отмечается в материале. Ранее зимой стоимость консоли была около 70 тысяч рублей. Пресс-служба «Ситилинка» сообщила, что высокие цены были связаны с дефицитом техники. «По мере насыщения рынка и сокращения клиентского спроса цена понижалась», — заявили в пресс-службе. Ранее стало известно, что компания Microsoft заблокировала игровые приставки Xbox на территории России из-за международных санкций. Около ста тысяч россиян не смогли войти в свои аккаунты консолей Xbox, передает телеканал 360.