ВС РФ отбили попытки Украины прорвать оборону на трех направлениях

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ВС РФ нанесли удар по скоплению техники и вооружения трех механизированных бригад ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Южная группировка Вооруженных сил России успешно отразила попытки штурмовых групп ВСУ прорвать оборону на соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — приводит слова Астафьева РИА Новости. Он отметил, что авиация группировки «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и оружия противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка.

Российским военным также удалось поразить скопления техники 110-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке и 91-й механизированной бригады на соледаро-артемовском направлении. Кроме того, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ, отметил Астафьев.

Армия РФ успешно отбивает атаки Вооруженных сил Украины в ходе попытки наступления Киева. Так, недавно российским военным удалось отбить 21 атаку противника на четырех направлениях: донецком, краснолиманском, южно-донецком и запорожском.

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Южная группировка Вооруженных сил России успешно отразила попытки штурмовых групп ВСУ прорвать оборону на соледаро-артемовском, александро-калиновском и лисичанском направлениях. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Подразделения Южной группировки войск в течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — приводит слова Астафьева РИА Новости. Он отметил, что авиация группировки «Юг» нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и оружия противника в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка. Российским военным также удалось поразить скопления техники 110-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке и 91-й механизированной бригады на соледаро-артемовском направлении. Кроме того, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ, отметил Астафьев. Армия РФ успешно отбивает атаки Вооруженных сил Украины в ходе попытки наступления Киева. Так, недавно российским военным удалось отбить 21 атаку противника на четырех направлениях: донецком, краснолиманском, южно-донецком и запорожском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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