В Кемерове вынесли приговор пятерым полицейским из-за убийства студентки

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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, полицейские, силовики, патрулирование улиц
Пять полицейских были приговорены к условным срокам из-за халатности, сообщил корреспондент РИА Новости Фото:

Суд в Кемерове приговорил пять полицейских к условным срокам из-за рабочей халатности после громкого убийства студентки Веры Пехтелевой. Они не приехали на вызов соседей девушки. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Признать Балашова Михаила Владимировича виновным,… назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов», — заявила судья Заводского районного суда. Ее слова приводит корреспондент РИА Новости.

В 2020 году в Кемерове убил 23-летнюю Пехтелеву бывший парень Владислав Канюс, с которым девушка прекратила отношения. В июле 2022 года его посадили на 17 лет в колонию строгого режима, передает «Царьград». Резонанс история получила после того, как вскрылось, что соседи, которые слышали крики девушки, безуспешно пытались дозвониться в полицию. Соседи девушки совершили минимум семь звонков в правоохранительные органы, однако они не приехали. Когда жители дома смогли вскрыть квартиру убитой — Пехтелева была уже мертва.

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Суд в Кемерове приговорил пять полицейских к условным срокам из-за рабочей халатности после громкого убийства студентки Веры Пехтелевой. Они не приехали на вызов соседей девушки. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. «Признать Балашова Михаила Владимировича виновным,… назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов», — заявила судья Заводского районного суда. Ее слова приводит корреспондент РИА Новости. В 2020 году в Кемерове убил 23-летнюю Пехтелеву бывший парень Владислав Канюс, с которым девушка прекратила отношения. В июле 2022 года его посадили на 17 лет в колонию строгого режима, передает «Царьград». Резонанс история получила после того, как вскрылось, что соседи, которые слышали крики девушки, безуспешно пытались дозвониться в полицию. Соседи девушки совершили минимум семь звонков в правоохранительные органы, однако они не приехали. Когда жители дома смогли вскрыть квартиру убитой — Пехтелева была уже мертва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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