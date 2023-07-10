SHOT: в Крыму сбили два беспилотника

В Крыму сбили два неизвестных беспилотника вечером 9 июля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Два неизвестных беспилотника сбили в Крыму вчера поздно вечером», — говорится в сообщении. По информации канала, БПЛА были уничтожены над территорией Кировского района, их осколки ищут оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ него ожидается.
Ранее, 9 июля, при помощи систем противовоздушной обороны была сбита крылатая ракета ВСУ в районе Керчи в Республике Крым. После инцидента на время приостанавливалось движение по Крымскому мосту.
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