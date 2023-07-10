SHOT: в Крыму сбили два беспилотника

10 июля 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, беспилотники были уничтожены над Кировским районом Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Крыму сбили два неизвестных беспилотника вечером 9 июля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Два неизвестных беспилотника сбили в Крыму вчера поздно вечером», — говорится в сообщении. По информации канала, БПЛА были уничтожены над территорией Кировского района, их осколки ищут оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ него ожидается. Ранее, 9 июля, при помощи систем противовоздушной обороны была сбита крылатая ракета ВСУ в районе Керчи в Республике Крым. После инцидента на время приостанавливалось движение по Крымскому мосту.

В Крыму сбили два неизвестных беспилотника вечером 9 июля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Два неизвестных беспилотника сбили в Крыму вчера поздно вечером», — говорится в сообщении. По информации канала, БПЛА были уничтожены над территорией Кировского района, их осколки ищут оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ него ожидается. Ранее, 9 июля, при помощи систем противовоздушной обороны была сбита крылатая ракета ВСУ в районе Керчи в Республике Крым. После инцидента на время приостанавливалось движение по Крымскому мосту.