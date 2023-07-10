SHOT: в Крыму сбили два беспилотника

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
По предварительным данным, беспилотники были уничтожены над Кировским районом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Крыму сбили два неизвестных беспилотника вечером 9 июля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Два неизвестных беспилотника сбили в Крыму вчера поздно вечером», — говорится в сообщении. По информации канала, БПЛА были уничтожены над территорией Кировского района, их осколки ищут оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ него ожидается.

Ранее, 9 июля, при помощи систем противовоздушной обороны была сбита крылатая ракета ВСУ в районе Керчи в Республике Крым. После инцидента на время приостанавливалось движение по Крымскому мосту.

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В Крыму сбили два неизвестных беспилотника вечером 9 июля. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Два неизвестных беспилотника сбили в Крыму вчера поздно вечером», — говорится в сообщении. По информации канала, БПЛА были уничтожены над территорией Кировского района, их осколки ищут оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ него ожидается. Ранее, 9 июля, при помощи систем противовоздушной обороны была сбита крылатая ракета ВСУ в районе Керчи в Республике Крым. После инцидента на время приостанавливалось движение по Крымскому мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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